Ende der Welt Verbeugung vor dem Beuger

Wir verbiegen … äh … verbeugen uns heute vor Uri Geller, zu seinem 75. - der hatte mit Fünf ein Schlüsselerlebnis … Ja, er spricht von Schlüssel, nicht Löffelerlebnis – also: erst war da dieser seltsame Lichtblitz, der ihn zu Boden warf – dann das Schlüsselerlebnis mit dem Löffel: der verbog sich bei Tisch, in seinen Händen, einfach so, über der Suppe und brach dann ab.

Und es brach an: eine paranormale Karriere – erst als normaler Para – als Fallschirmjäger im Sechstagekrieg, wo er dann aber mit 20 ganz allein alle arabischen Panzer und Flugzeuge verbog, aber leider nicht die Flugbahn der Kugel, die ihn verwundete. Die Flugzeit war verdammt kurz und Geschosse kann man weder streicheln noch ihnen die Hand auflegen, wie er‘s später gern mit kaputten Uhren tat – die plötzlich wieder zu ticken begannen.

Hammer – und das Tollste: es war kein Trick, er konnte das - hat er selber gesagt. Er h a t t e übernatürliche Kräfte – erhalten von Außerirdischen des Planeten Hoova. Oder von Gott. Da war er sich nicht ganz sicher. Egal.

Jedenfalls fieberte im Januar 1974 halb Deutschland der Wim Thoelke Show entgegen: DREI MAL NEUN – mit nur einem Uri Geller. Das gute Besteck war in Sicherheit gebracht, das billige vorm Fernseher aufgereiht, neben kaputten Uhren und abgebrochenen Schlüsseln für Erlebnisse aller Art. Und während Uri Geller Löffel labrig streichelte, rieb auch ich mir mit 12 die Finger wund – an Gabeln und Löffeln, vergebens. Um anderntags mit Verdruss zu hören, dass Uris Kräfte sehr wohl in zig deutsche Haushalte hineingewirkt hatten.

Die größte Wirkung hatte all das auf sein Konto – lange wohnte der Multimillionär am Rande Londons in einer 23 Zimmer Villa, die ans Weiße Haus erinnert. Doch eines Tages, da packte er seine wichtigsten Erinnerungsstücke in einen großen Sack und flog auf dem nach Tel Aviv, wo er nun bald sein Museum eröffnet - vorm Eingang ein … na? … gewaltiger gebogener Löffel und drinnen, zentral: sein Cadillac Baujahr 76, gespickt mit verbogenen Löffeln und Gabeln.

Auch James Dean, Elizabeth Taylor, Prinzessin Diana und Curt Cobain haben für ihn ihre Löffel abgegeben. Und so verbeugen wir uns nochmals, ohne uns dabei zu verbiegen – vor einem Mann, der unsere Wahrnehmung und unser Urteilsvermögen auf zauberhafte Weise verbogen hat. Uri Geller - Happy Birthday!

Apropos: 1993 verklagte ihn eine Frau – sie habe während seiner TV Show Sex gehabt und sei schwanger geworden – trotz Spirale, die ja wohl er verbogen habe.