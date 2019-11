Ende der Welt Venedig und die Schulden

In Douglas Adams fünfteiliger Trilogie "Per Anhalter durch die Galaxis" gibts die schöne Episode, in der auf unserer steinzeitlichen Erde ein Raumschiff landet – die Arche B.

An Bord: Telefondesinfizierer, Filmproduzenten, Versicherungsvertreter, Unternehmensberater und Friseure – kurz: alle, die man auf einem fernen Planeten nicht mehr haben wollte.

Diese Siedler erklären nun nach ihrer Bruchlandung in unserem paradiesischen Urwald das Blatt zum Zahlungsmittel – und rauschen in eine Fetzeninflation. Woraufhin einer vorschlägt, den Wald niederzubrennen – gesagt, getan und schon steigen Blätter wieder im Wert. Als das Buch 1980 herauskam, habe ich bei jedem vierten Satz gelacht. Nun sind einige Jahre ins Land gezogen und das Lachen steckt etwas fest.

Blicken wir mal durch die Taucherbrille nach Venedig. Laut Wikipedia liegt das einen Meter überm Meer. Klar gabs immer schon Überschwemmungen, aber denen trotzte die Stadt tausend Jahre ganz gut, auf Millionen Holzpfählen. Bis der Raubbau der petrochemischen Industrie, drüben in Mestre, den Grundwasserspiegel absenkte - und mit ihm die Stadt. Um 23 Zentimeter gings abwärts. Und zeitgleich aufwärts – ebenfalls dank Petrochemie – dank Erderwärmung mit dem Meeresspiegel. Und binnen kurzem gewaltig aufwärts mit den Besucherzahlen im 52 000-Einwohner-Städtchen Venedig - auf zuletzt 36 Millionen im Jahr – fast alles Tagesgäste.

Mttelfristig müssten sie Venedig wohl an 180 Tagen im Jahr abriegeln

Wie sie zu Tausenden für einen Cappuccino hinabsteigen zum Markusdom, vom Oberdeck der Monsterschiffe – die da liegen dank ausgebaggerter Monsterfahrrinnen, durch die jede Flut noch schneller und stärker in die Lagune drücken kann. Die ersehnten Sperrwehre weit draußen sollten bereits seit fünf Jahren fertig sein – wären von den 6000 Millionen Baukosten nicht eintausend versickert, in den Taschen von Unternehmern und Politikern, was auch noch eine Prozessflut auslöste.

Und jetzt … warnen Forscher davor, die Sperrwehre übernächstes Jahr in Betrieb zu nehmen – denn mittelfristig müssten sie Venedig wohl an 180 Tagen im Jahr abriegeln, woraufhin sich die flache Lagune in eine tote, stinkende Kloake verwandeln würde. Also neuester Vorschlag: ganz Venedig mit unterspritztem Zement anheben. Oder hat jemand eine bessere Idee? Oder mag jemand an der Stelle verzweifelt lachen? Und sei es, weil die leise Ahnung aufsteigt, dass wir vielleicht doch die Nachfahren sind, der unnützen, ungeliebten, doofen Siedler von Arche B?