Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urlaubspoesie-Spitzfindigkeiten

Die höchsten Töne sind nicht genug, wenn es um die schönste Zeit des Jahres geht: mit „Traumunterkünften in der Perle Afrikas“, dem „Wanderparadies mit grenzenloser Natur“ oder „Golfen im besten Klima der Welt“ – wo sich diese herrlichen Orte befinden? – jedenfalls nicht da, wo unsereiner war. Es sind Produkte jener Spezialdisziplin, die immer in der Hochsaison besonders floriert und die mit der Wirklichkeit ungefähr so viel zu tun hat wie jede andere Form der Dichtung: die Urlaubspoesie. Einfachstes und beliebtestes Stilmittel: der Superlativ: Vom „schönsten Hochtal Tirols“ geht‘s in die „höchstgelegene Weinstube Vorarlbergs“, dann zur „Workation im Paradies“ oder entspannungshalber auch zum „Golfen im Paradies“.

Wenn die Latte erstmal so hoch liegt, wird die Luft dünn: Eine Seilbahn hat schon damit geworben, dass dort „das erste Lama in einer Gondel Österreichs“ befördert wurde. Der Grat zum Unsinn ist hier besonders schmal, weswegen gern auf Action umgeschaltet wird: etwa beim Programm „für Kaltduscher und Doppel-Bezwinger“ – was immer hier auch doppelt zu bezwingen ist. Oder beim „Adrenalinkick auf Mallorca“ mit Klippenspringen und SUP-Yoga oder aber - „once in a lifetime“, versteht sich – die „Monsterwelle Pororoca in Brasilien“, die „Superblüte im Death Valley“ oder der „flüssige Regenbogen“ in Kolumbien.

23 traumhafte Urlaubsziele in drei Minuten

Solche buchstäblich u-topischen Orte werden nur noch übertroffen vom: na: dem Paradies, klar. In der Urlaubspoesie der Touristiker:innen gibt es das ungefähr genau so oft, wie den inzwischen weltweit auftretenden „Indian Summer“, der uns hierzulande demnächst mit Nebelgrau ins Haus steht. Cool klingt es, wenn das Stilmittel der Alliteration eingesetzt wird: „Kühe, Knollen, Köstlichkeiten“ versprechen „Genuss-Erlebnisse“, die „Knollen“ sind im Übrigen Stoppelrüben, die wahlweise auch hochprozentig verabreicht werden. So ensteht „Schönwetterlaune trotz Schlechtwettertag“ und wir gehen „Zurück zu den Weinwurzeln“ – das ist schon die nächste Kategorie: gängige Zitate werden kreativ abgewandelt: „Auf zwei Rädern durch das Herz Europas“ – wo immer dieses wiederum schlägt; in Großbritannien eher nicht – oder: „Auf Schritt und Tritt durch uralte Naturlandschaften“ – ob da Mittelerde gemeint ist? Verlockend: „Kleines Land – große Kultur“, nein, das ist nicht Österreich, das sich gerne bei solchen chiastischen Wendungen angesprochen fühlt, sondern Georgien.