Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urlaub an der Leine

Die Welt ist, Gott sei´s geklagt, ein Tollhaus. Daher kann es kaum verwundern, dass sich für die kommende Reisezeit die Orte in Deutschland viele Besucher versprechen, wo garantiert nichts los ist. Dass in Hannover Fuchs und Hase grußlos aneinander vorübergehen, darauf hat man sich in den anderen Zentren Niedersachsens schon geeinigt. Fairnesshalber müssen aber wir Bayern, vom Fremdenverkehr in reichem Maß gesegnet, auch prüfen, was in und um Hannover welche Touristen anlocken könnte.

In erster Linie natürlich Engländer und andere Briten. Erstens, weil Briten Picknick und Five-o-clock-Tea auch in wenig idyllischer Umgebung einnehmen, Hauptsache, es ist gerade die Zeit dafür. Zweitens, weil aus dem Schloss Herrenhausen in Vorzeiten vier Könige auf den englischen Thron gelangten. Alle vier hießen George. Und mancher George litt an Jähzorn, Sehschwäche und Gesichtsrötung. Der letzte König von Hannover – nicht Gerhard Schröder, sondern Georg V. – erblindete, und so sah er tragischer Weise nie den Bau des Schlosses Marienburg vollendet. Ebenso wenig wie die mit dem Schloss beehrte Gattin übrigens. Das Paar wurde nämlich ins Exil nach Österreich gezwungen, als die Preußen 1866 das Königreich Hannover annektierten. Österreich lebt heutzutage vom Fremdenverkehr, Hannover hängt ein wenig hinterher.

Aber einer der letzten Sprosse des Welfenhauses, Ernst August von Hannover, hat zusammen mit Caroline von Hannover, geborene von Monaco, eine Tochter, die zur Welt kam im allerdurchlauchtigsten Jagdrevier nahe Vöcklabruck. Auch hier wusste also ein Hannoveraner, wenn man so will, höchstadlige Herkunft mit der glänzenden Abgeschiedenheit des oberösterreichischen Hausruckviertels zu verflechten.

Zurück aber nun ans Leine-Ufer und zum Maschsee. Auf dessen Anziehungskraft setzt die Hannover Marketing und Tourismus GmbH in ihrer Frühjahrskampagne im Besonderen: Durch das „Maschseefest, das Schützenfest oder das Kleine Fest im Großen Garten“ werde die Nachfrage für den Sommer rasant steigen, ist man sich sicher. Das Schützenfest Hannover ist dabei das größte seiner Art weltweit.

Das dort übliche Getränk ist die sogenannte „Lüttje Lage“. Dabei handelt es sich um ein historisches, obergäriges Bier mit nur 3 Prozent Alkohol und Kornschnaps, beides in geringer Menge, aber gleichzeitig aus zwei kleinen Gläsern in einer Hand getrunken.