Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urinstinkte

Reden wir heute mal über Ur-Instinkte! Also unseren unkontrollierbaren, tief aus dem Erdinneren aufsteigenden Drang zum Beispiel Hundewelpen zu streicheln, Bilder geradezurücken, Zugabteile zu blockieren, Zahnarzttermine abzusagen oder vor der FDP zu flüchten. Alles Reflexe, die uns seit der Steinzeit das Überleben sichern und in der modernen Welt immerhin noch Schlimmeres verhindern, wie zum Beispiel Juckreiz oder Angstschweiß. Deshalb muss sich Hubert Aiwanger auch so selten kratzen: Er frönt nach eigener Aussage mitunter täglich seinem Ur-Instinkt, und zwar auf der Jagd nach Rehen und Wildschweinen. Da sitzt er stundenlang regungslos auf dem Hochsitz, wie er der BILD-Zeitung verriet, und wartet, bis er abdrücken kann.

So erklärt sich auch sein Verhalten im bayerischen Kabinett, obwohl Markus Söder ja gar nicht nachtaktiv ist, sondern auch tagsüber auf die Lichtung kommt. Die Schonzeit jedenfalls, die fängt erst wieder im Februar an, und wer Hubert Aiwanger bis dahin vor die Flinte kommt, der sollte wissen, dass der Mann seiner Beute gelegentlich höchstpersönlich das Fell abzieht, wie er im Interview beteuerte. Die CSU ist also mindestens noch diese Woche gut beraten, im Unterholz zu bleiben, bevor sie sich im Februar dann wieder auf die Suche nach den Wurzeln der Freien Wählern macht und deren Wahlaussichten so gründlich verwüstet wie den Vorgarten von Armin Laschet.