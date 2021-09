Ende der Welt - Die tägliche Glosse Urgemütlich: Besser das Unabänderliche belächeln

Karl Valentin ist aus tausenden Gründen verehrungswürdig, vor allem auch wegen Sätzen wie „Früher war sogar die Zukunft besser“ oder „Man soll die Dinge nicht so tragisch nehmen, wie sie sind.“ Einen seiner Sätze sollte man für diverse Alltagssituationen verinnerlichen – Erwachsene, Kinder und sogar Maschinen. Eine Glosse von Martin Zöller.

Von Karl Valentin stammt der Satz „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch“. Erstens hat er recht und zweitens habe ich diesen Satz dieses Jahr tatsächlich schon sehr oft gehört, was sowohl beweist, dass Karl Valentin generationenübergreifend „in“ ist als auch, dass der Sommer so war, wie er war. Er ist halt einfach gut, der Satz, wenn er auch nicht die Pfützen beseitigt, in die wir im Sommer täglich stiegen und im Herbst demnächst wieder steigen.

Schön wäre es, diese sonnige Einstellung auch auf andere Bereiche des täglichen Lebens zu übertragen, man kann sich theoretisch ja über alles mögliche freuen, was unabänderlich ist, vom Weckerklingeln bis zum Kantinenessen, nach dem Motto: Wenn es halt so ist, wie es ist, freu ich mich lieber. Übung macht da ganz bestimmt den Meister und am Ende würde man selig, heilig, Medizinmann, Coach oder als Steigerung von allen Seligkeiten vermutlich einfach in bayerischer Weise naturgemütlich.

Wo man sich als Erwachsener noch bewusst anstrengen kann, ist man bei Kindern zum Scheitern verurteilt. Kinder durchschauen solche bemüht ins Großartige gewandte Misslichkeiten sofort. So holte ich kürzlich eine verbrannte Pizza aus dem heimischen Ofen und moderierte das mit den Worten „Oh, tolle Neuigkeiten, heute gibt’s doch super Brotzeit“. Erwartungsgemäß war die Reaktion nicht „super Nachricht, wir freuen uns aufs Käsebrot“, sondern „Wir wollen aber Pizza!!“. Spätestens in höhren Klassen werden sie das Prinzip verstanden haben: „Gute Nachricht, ich hab in Mathe keine 6 sondern eine 5 die fast noch eine 4- geworden wäre.“

Stattdessen macht aktuell ein Haushaltgerät nach dem anderen schlapp

Mindestens so wichtig wie bei Menschen wäre auch bei Maschinen diese innerliche Charakterfestigkeit und Stärke, „ja“ zum eigenen Dasein zu sagen, ob es stürmt oder schneit, ob als Kind, Toaster oder Waschmaschine. Stattdessen macht aktuell ein Haushaltgerät nach dem anderen schlapp: Der Toaster ein halbes Jahr nachdem das Christkind ihn besorgt hatte, jetzt das Dampfbügeleisen, kein Jahr alt. Nun sind wir natürlich gespannt, was die Rückgabe bringt, denn die Lektüre der Gebrauchsanweisung brachte Pflegehinweise zutage, die wir nie beachtet hatten, von „einmal monatlich entkalken“ bis „alle 14 Tage auf vollste Stufe aufheizen“. Es fehlte nur „täglich das Bügeleisen in den Arm nehmen und mindestens wöchentlich dem Toaster die Heizrillen mit einer Zahnbürste streicheln.“