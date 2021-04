Ende der Welt - Die tägliche Glosse Unterhose verbuddeln für die Wissenschaft

Manche fanden die Schweiz schon immer unterirdisch. Das ist nicht von der Hand zu weisen, denn selten passiert so viel unter der Erde wie bei den Eidgenossen: Wer die Länge aller Tunnel und Stollen dort zusammenrechnet, kommt auf eine Strecke von Zürich bis Teheran. Laut Nationalmythos war dem schon so, bevor man sich am Rütli gegen die Vögte verschwor: "Hohl ist der Boden unter den Tyrannen" heißt es in Schillers Wilhelm Tell.