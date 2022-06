Ende der Welt - Die tägliche Glosse Unterbekannter Übergewinn

Das Gegenteil von Übergewinn ist der Unterverlust. Also zu wenig verlieren. Bei „zu wenig verlieren“ denken wir gerade jetzt zum Start der Freibadsaison an eine sehr greifbare Notreserve, nämlich Hüftgold, welches nicht daran denkt, in ausreichender Menge verloren zu gehen. Auch verlieren wir leider viel zu wenig alte Kinderkleidung, angeschlagene Blumentöpfe und Skiausrüstungen aus den Achtziger Jahren. Sie halten sich ohne Verluste in unseren Kellerdepots, vermehren sich sogar ohne Zutun. Besser als jeder Aktienfonds. Unterverlust garantiert. Übergewinn sehr wahrscheinlich, wer Geduld hat und sich nicht vom Flohmarkt aus der Ruhe bringen lässt.