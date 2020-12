Ende der Welt - Die tägliche Glosse Unsere archäologischen Botschaften

Selten war der Wunsch so weit verbreitet, das ganze Jahr einfach zu beerdigen. Deckel drauf, Erde drüber und hinfort damit. Aber wär’s das dann auch? Im Jahr 79 nach Christus wurde Pompeji unter der Asche begraben und immer noch kommen neue Erstaunlichkeiten dieser scheinbar bekannten Zivilisation ans Licht. Gerade erst ein so genanntes „Thermopolium“, was in der Antike soviel wie einen Schnellimbiss oder eine Suppenküche bedeutet hat; farbenprächtig verziert mit Wandmalereien. Klar, dass diese Nachricht in unserer gegenwärtigen gastronomischen Diaspora gleich doppelt und dreifach einschlägt.

Der Fund zeigt einmal mehr die Relevanz der Gastronomie und zudem, wie uns Wirtshäuser, Essen und Trinken quer durch die Jahrtausende und immer von Neuem interessieren, magnetisch anziehen und zum schönen Leben verführen.

Die spektakuläre Nachricht wirft aber auch ernsthafte Fragen auf! Gesetzt nur mal den Fall, unsere Welt würde gerade jetzt verschüttet – und man kann oder will es sich ja kaum vorstellen, aber irgendwann werden Archäologen auch in unseren Überbleibseln wühlen und das Bild unserer so genannten ‚Zivilisation‘ nachzeichnen: massenhaft Einmal-Mundschutze in Rinnsteinen und Straßengräben; Wälder und Parks voller Hundeleinen und Joggingschuhe; überquellende Mülleimer mit Resten von Verpackungskartons, Pizzapappschachteln und To-Go-Bechern. In Wohnräumen Hockende, mit Smartphone in der Hand; jeder in einem Raum für sich. Im Gebirge Tempotaschentücher, Knochen in Reih und Glied, gut konserviert in bunten, wetterharten Kleidern – wohin waren sie unterwegs? Und natürlich Straßen, Straßen, Straßen – Autos, Autos, Autos.

Was würde zukünftige Zivilisationen erfreuen oder bereichern?

Der gelb bemalte Tresen in Pompeji beeindruckt vor allem durch seine realistischen Bilder: eine Nymphe, die auf einem Seepferdchen reitet. Dann aber auch Enten und ein Gockelhahn – mutmaßlich das, was in den tönernen Töpfen an Ort und Stelle verkauft wurde. Sehr lebensnah und appetitlich dargeboten.