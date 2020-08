Ende der Welt - Die tägliche Glosse Unscheinbare Nachtschwärmer

Lassen wir uns nicht täuschen! Auch die ach so perfekte Natur arbeitet bisweilen mit ganz billigen Tricks. Beispiel Schmetterling: Was wären Pfauenauge, Zitronenfalter oder dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ohne diese aufdringlich bunten Flügel? Doch auch nur kümmerliche, graupelzige Würmer mit Fühlern, oder?

Dabei machen die angeberischen Buntflügler nicht mal zehn Prozent der Schmetterlingsarten aus. Der weitaus größte Teil bleibt unserem Auge verborgen. Nämlich die Kreaturen der Nacht, Bewohner des Schattenreiches: Nachtfalter, oder auch Nachtschwärmer! Und die durften nie mit besonders viel Sympathie seitens des Menschen rechnen. Wer ruft schon sommernächtens verzückt beim Blick ins Schlafzimmereck: „Ui, schau, was für ein schöner Eichenprozessionsspinner! Sieh nur, seine faszinierend graubraunfleckigen Flügel!“ Da zückt keiner die Handy-Kamera, sondern nur die Fliegenklatsche!

Einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Nachtfalterrufmord hat übrigens ausgerechnet Marlene Dietrich geleistet, die zwar von Kopf bis Fuß auf Liebe, aber nicht auf Nachtschwärmer eingestellt war. Die werden im bekannten Lied schlicht als „Motten“ diffamiert, die das Licht umschwirren wie die Männer die „Dietrich“, oder so ähnlich.

Auch bei Faltern gilt also: Man sieht nur die im Lichte, und die im Dunkeln sieht man nicht. Oder will sie nicht sehen. Um Licht ins Dunkel der Nachtschwärmer-Populationen zu bringen, startet die deutsche Wildtierstiftung deshalb nun ein sogenanntes Monitoring. Also die wissenschaftliche Erfassung und Beobachtung der Nachtflatterer. Und das kommt gerade zur rechten Zeit. Denn infolge der Corona-Maßnahmen entpuppen sich auch aufrecht gehenden, meist junge Säugetiere als Nachtschwärmer. Schon haben sich faszinierende neue Lebensräume gebildet, mit einer beeindruckenden Vielfalt: In der Oberpfalz kam es jüngst zu einer Massenansammlung des sogenannten Vereinsheimlings, im Volksmund auch Miriswurschtichbinjung-Falter genannt. Über 100 Exemplare auf engstem Raum beeindruckten die Forscher so sehr, dass deren weitere Entwicklung nun isoliert in einer 14-tägigen Quarantäne-Laborsituation beobachtet wird.

Den Lebensraum Stadt hat der Gärtnerplatzspinner für sich erobert

Den Lebensraum Stadt hat dagegen der Gärtnerplatzspinner für sich erobert – benannt nach einem schon vor Corona bekannten Nachtschwärmer-Habitat in der Isar-Metropole. Gerade in den lauen Sommernächten der Corona-Saison lässt sich das faszinierende Balz-, Fortpflanzungs- und Ernährungsverhalten der possierlichen Flatterlinge beobachten, immer darauf bedacht, möglichst eng beieinander zu stehen.

Allerdings sind die unternehmungslustigen Strolche, wie ihre sechsbeinigen Vorbilder, auch stark bedroht: Sie reagieren nämlich äußerst empfindlich auf Appelle an Vernunft, Solidarität und auf blaues Licht. Deshalb die Bitte: wenn Sie etwas für den Schutz unserer somnambulen Freunde tun wollen, öffnen Sie Ihren Garten, stellen Sie im Abstand von 2 Metern mehrere Kisten Bier und Chips auf. Die Nachtschwärmer werden es Ihnen danken!