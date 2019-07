Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ungelesene Nachrichten

Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine Sprachnachricht auf Ihrer Mailbox. Anrufer: unbekannt. Die Botschaft: unverständlich. Stellen Sie sich weiter vor, Sie hätten einen Freund, der des südostchinesischen Dialekts Amoy mächtig ist und der Ihnen die Nachricht folgendermaßen übersetzt: "Freunde im Weltraum, wie geht es Euch allen? Habt Ihr schon gegessen? Kommt und besucht uns, wenn Ihr Zeit habt." Mal ehrlich, würden Sie einen Besuch ernsthaft in Betracht ziehen? Doch, diese Frage ist durchaus relevant. Die eben zitierte Sprachnachricht ist zwar noch nicht zugestellt, aber tatsächlich unterwegs. Heute vor vierzig Jahren flog sie am Jupiter vorbei, derzeit befindet sie sich über 18 Milliarden Kilometer weit von der Erde entfernt im Gepäck der Sonden Voyager 1 und 2 – gebannt auf zwei vergoldeten Kupferscheiben, deren geschätzte Lebensdauer von 500 Millionen Jahren terrestrischen Schallplatten- und CD-Käufern Tränen in die Augen treibt.

Die NASA hat Grußbotschaften in 55 Sprachen in Auftrag gegeben

Die NASA hat sich dementsprechend viel Mühe gegeben, zwei ansprechende Bild- und Tonträger für unsere außerirdischen Freunde zusammenzustellen. Zum Beispiel hat sie unzählige Varianten ausprobiert, um einen unmissverständlich heterosexuell klingenden Kuss aufzunehmen. Das Ergebnis ist ein sanfter Wangen-Schmatzer. Außerdem hat sie Grußbotschaften in 55 Sprachen in Auftrag gegeben. Die deutsche Variante klingt noch Jahrzehnte später so zeitlos unverfänglich, dass sie auch Angela Merkel hätte aussenden können: "Herzliche Grüße an alle." Mit diesem Gruß macht man zumindest nichts falsch. Herzlicher aber ist: "Silima kheme" – "Mögen alle gesund sein". Ein frommer Wunsch, den allerdings gerade mal 200 Erdenmenschen verstehen. Wie viele Außerirdische wohl Sumerisch in der Schule hatten? Nun, wer auch immer die Botschaften zum Erklingen bringt, der ist immerhin intelligent genug, die eingravierte Gebrauchsanleitung der Platten zu entziffern, die kryptischer anmutet als eine durchschnittliche IKEA-Aufbauanleitung.

Der amerikanische Astrophysiker Frank Drake hat in den 60er-Jahren eine Gleichung aufgestellt, mit der sich die Zahl intelligenter Zivilisationen in unserer Milchstraße berechnen lässt. Leider sind viele Faktoren der Gleichung unbekannt, weshalb das Ergebnis unterschiedlich ausfallen kann: Die einen kommen auf eine einzige Zivilisation, nämlich unsere. Enthusiastische Berechnungen auf vier Millionen. Sollte das zweite Ergebnis stimmen, dann schwirren da draußen vermutlich unzählige ungelesene Nachrichten herum. Dann wäre es nicht unwahrscheinlich, dass unsere Voyager-Sonden letztlich im interstellaren Spamfilter landen.