Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bummeln statt tummeln

Wer ist schon gern Letzter? Ganz Hinten? Oder wird in der Mannschaft als letzter ausgewählt? Niemand – die Bundeskanzlerin hat jetzt sogar noch einen Superlativ für „Letzter“ oder auch „letzte“ gefunden – Bummelletzer. Das ist ja noch schlimmer – und es stellt sich die Frage: was meint sie damit? Eine Glosse von Uwe Pagels.

Also mal ganz ehrlich – wer ist schon gern - Letzter? Also ganz weit hinten? Mit Abstand? Last in Line?

Das war früher, in der Schule, etwa beim Völkerballspielen schon so. Niemand wollte als letzter oder, wenn es Gemeinschaftssport war, als letzte ausgewählt werden – peinlich und irgendwie depri, für einen selbst..

Auch beim Kaffeekränzchen möchte eigentlich niemand so ganz am Ende das restliche Stückchen Torte haben, das, was immer verschämt auf dem Kuchenteller zurückbleibt und beim Aufräumen schnell in der Küche noch verdrückt wird, damit das Geschirr in den Spüler kann – nein danke, ich kann wirklich nicht mehr, iss du..

Nun sollen wir ja alle, in diesen Zeiten, entschleunigen, langsamer werden, zuhause bleiben, das hört man ständig, und beim Schlagwort Kontaktvermeidung ist ja in sich schon klar, daß sich keine Schlangen bilden, in denen man letzter sein könnte. Mangels Kontakten eben. So, und nur so gesehen ist der Lockdown gut für die Psyche. Niemals letzter, weil eh immer allein – super.

Eine Steigerung des Begriffs Letzter“ oder eben, weiblich, letzte, oder genderneutral Letztseiende hat nun gestern die Bundeskanzlerin ins Spiel gebracht. Die war auch nicht immer erste, aber dass sie irgendwann mal ganz hinten stand, ist ebenfalls nicht überliefert, nicht mal in der DDR.

Wobei die Kanzlerin ja Physikerin ist und eben nicht Germanistin und es, streng grammatikalisch, einen Superlativ von „letzter“ nicht geben dürfte.

Frau Merkel spricht von Bummelletzter. Ausgerechnet bei einer Rede zum Thema Digitalisierung – wo doch digitale Daten mit rasender Geschwindigkeit durchs Kabel oder die Luft sausen und immer, kaum hat man sie abgeschickt, schon da sind.

Bummelletzer also, man ist eigentlich eh schon hinten, lässt sich aber so viel Zeit, daß sich an diesem Zustand auch nie etwas ändern wird.

Fragt man das Lexikon, dann stammt das Wort Bummelletzer aus dem Osten

Fragt man das Lexikon, dann stammt das Wort Bummelletzer aus dem Osten und ist eng mit dem schönen Wort trödeln oder eben bummeln verknüpft. Das wundert wenig, wir wissen alle, dass die DDR weltweit betrachtet nicht gerade an der Spitze stand, weder politisch, noch wirtschaftlich, noch sonst – außer vielleicht beim Thema Überwachung, da waren sie weit vorn.

Da, im Osten, wo sie ihre Jugend verbrachte, muss Merkel das Wort Bummelletzter aufgeschnappt haben, vielleicht haben ihr Eltern mal geschimpft, dass es so lange gedauert hat bei der jungen Angela, bis sie endlich fertig war mit dem Schuhezubinden oder der Frisur, wobei…lassen wir das. Oder sie war damals wirklich mal die letzte, die in die Völkerballmannschaft durfte, wie sportlich die Kanzlerin wirklich ist, weiß man nicht.

Niemand hat die Absicht, letzter zu sein – Sie nicht, ich nicht, der Osten nicht, Frau Merkel nicht und überhaupt niemand. Und bummeln? ist auch nicht das wahre. Erinnern wir uns in diesem Zusammenhang am besten an den schönen Vers des Volksdichters Wilhelm Busch:

O komm herbei, du schöne zeit

wenn alle, die jetzt bummeln,

In schöner Unparteilichkeit

Sich bei der Arbeit tummeln…

Na also. Tummeln wir uns also. Nicht bummeln….