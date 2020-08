Ende der Welt - Die tägliche Glosse Überall ist Homeoffice

"Tü Tatata Tü" hört man bei der Videokonferenz im Hintergrund beim Kollegen im Homeoffice, eindeutig kein deutsches Martinshorn. Der ist also in Italien - und folgt damit einem klaren Trend: Workation. Eine Glosse von Wolfram Schrag.

In diesen Zeiten sind die Büroflure und Großraumbüros nicht nur wegen der Sommerferien verwaist. Schon seit Monaten trifft man viele der Kolleginnen und Kollegen nur noch bei Online-Konferenzen. Alle sind im Homeoffice, auch der S. Er nimmt regelmäßig an Videokonferenzen Teil, kommuniziert eifrig, ist auf dem Laufenden, also eigentlich alles wie immer. Doch irgendwann gab es seltsame Geräusche. Es stellte sich als Martinshorn heraus, ein Krankenwagen vielleicht, aber irgendwie anders. Das war kein deutsches Martinshorn. Kein Tatü Tatü, eher ein Tü Tatata Tü. So schnell konnte der Kollege sein Mikrofon gar nicht stummschalten, wie alle reagierten und kapierten. Tü Tatata Tü? Der ist in Italien.

Nun ja, warum eigentlich auch nicht. Er folgt schließlich einem Trend und setzt sein Homeoffice dorthin, wo es eine gute Internetverbindung gibt. Und die gibt es meinetwegen auch im Hinterland von Genua. Das ganze nennt sich Workation. Also die Mischung aus Arbeiten – Working und Urlaub – Vacation.

Als abendländisch sozialisierte Menschen müssen wir jetzt ganz stark sein. Wir haben ja gelernt, uns erst was zu gönnen, nachdem wir etwas geschaffen haben. Und das Bundesurlaubsgesetz, ja auch das gibt es, schreibt seit 1963 vor, weil lange mindestens ein Urlaub sein muss und dass dieser dann ausschließlich zur Erholung da ist. Bei der Workation ist alles, nennen wir es mal so, kleinteiliger. Es ist eine Art dekonstruktivistischer Ansatz. Man kommt nie so ganz weg von der Arbeit und ist doch weit genug entfernt, um gewisse Themen und oder Kolleginnen und Kollegen mit einem kräftigen Espresso doppio runterzuspülen. Nach 17 Uhr wahlweise auch mit was anderem.

Die Arbeit der digitalen Nomaden beginnt dort, wo sie den Laptopdeckel öffnen

Ursprünglich war diese Workation für die digitalen Nomaden gedacht. Deren Arbeit beginnt dort, wo sie den Laptopdeckel öffnen. Sie sind gerne auch im Rudel anzutreffen im Coworking Space oder im Café oder in der Strandbar. Hauptsache, es ist exotisch und das WLAN spielt mit. Seit Beginn von Corona ist das alles komplizierter geworden. Viele internationale Destinationen sind Hotspots, aber nicht für digitale Nomaden, sondern für das Virus. Und deswegen ist jetzt Bayern statt Bali angesagt.

Doch wer hierzulande lebt, der hat den Urlaub ja sowieso schon vor der Haustür. Und die Hotellerie versucht den Trend aufzunehmen. Die hat ja lange genug unter dem Lockdown gelitten: Swimmingpool und WLAN werden in einem Atemzug genannt. Doch auch bei der Bavarian Workation kann es exotisch werden. Zum Beispiel, wenn man vergeblich ein Funknetz sucht. Kann vorkommen. Aber dann lässt man eben die Arbeit Arbeit sein und macht Urlaub. Da wird man dann echt zum Nomaden.