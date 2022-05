Ende der Welt - Die tägliche Glosse Über Rituale und die neue Welt

Schaut man in die diversen Enzoclypädien hinein, finden wir zum Begriff des Rituals Definitionen, die von Handlungen sprechen, meist feierlich-festlicher Natur mit hohem Symbolgehalt. Festgelegte Gesten, meist religiöser oder weltlicher Art. Manche Rituale gelten als Kulturgut. Psychologisch-kulturell betrachtet geben uns Rituale Halt und Orientierung. Feiertage im Kalender beispielsweise. Oder das Maibaumaufstellen in Bayern zum ersten Mai.

Gerade jetzt im Frühling und Frühsommer, alles voller Rituale. Nehmen Sie die legendären Bierduschen, nach der zigsten Meisterschaft des FC Bayern München. Sie sind nicht mehr wegzudenken! Erfunden angeblich im Jahre 2000, als die Bayern knapp Dortmund besiegt hatten und das Weißbierglas des Sponsors umfunktioniert worden ist: Giovane Elber und Mario Basler gelten als die Urheber, Trainer Otmar Hitzfeld als erster Leidtragender, der die Brühe voll abbekam, von oben bis unten.

Heute gibt’s Gläser der betroffenen Brauerei in XXXXL-Größe, nur für Bierduschen. Trinken tut’s da keiner mehr, das Zeug – was für eine Verschwendung! Am besten kommt da gar kein Bier mehr rein – sondern Bier-Ersatzstoffe: alkoholfrei, vegan.

Wenn man sich so anpassen will, wie die Brauerei im eben genannten Ritual, dann müssten auch die Fußballstadien umgebaut werden – denn die Zahl der sogenannten Platzstürme steigt – da müssen unten die Zäune weg und Schleusentore eingebaut werden, damit die Fans schnell und sicher auf den Rasen können.

Die Politik strotzt vor Ritualen – im Wahlkampf, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten in den – Achtung Super-Ritual! – Wahlkampfarenen aufeinander losgehen und übereinander herziehen. Das will das Volk heute noch so, wie damals im alten Rom! Am Wahlabend selbst bedankt sich der Wahlverlierer bei seinen getreuen Helferinnen und Helfern und stellt dann fest, dass man nichts dafürkonnte, gibt anderen die Schuld und am besten dem doofen Wähler, weil der einen ja nicht gewählt hat. Ritual!l?

Wer mitregieren will, muss freundlich sein

Das nächste Ritual sind die Koalitionsverhandlungen, wo man sich dann mit den anderen aus der Konkurrenz zusammen ganz toll findet und gemeinsam Länder oder den Bund regieren will. Erinnern Sie sich mal, wie Christian Lindnder fast schon Fanclub-Vorsitzender von Olaf Scholz wurde. Wer mitregieren will, muss freundlich sein.

Weil wir gerade im Wonnemonat Mai sind. Der Eurovision Song Contest ist immer im Mai und gehört längst zum Kulturgut und steht bei den Fans dick im Kalender. 40 Nationen sind mittlerweile dabei und der Kampf um die Stimmen ist eine Arena für uns staunende Zuschauerinnen und Zuschauer. Panem et circenses auch hier. 25 Jurien und das Publikum heben oder senken den Daumen am Ende für die, die die Bühne bespielen und uns belustigen mit dem ganzen Tamtam in diesem Über-Europäischen-Ritual.