Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tuesday, not in Love

Und, heute schon den ersten Video-Call absolviert? Oder kurz davor? Dann liegen Sie voll im Trend. Heute ist nämlich Dienstag. Und der Dienstag ist nun offiziell der beliebteste Tag für Online-Meetings, zumindest, wenn man einer neuen Studie zum Thema glauben will.

Bei genauerem Hinsehen überrascht das wenig. Was sonst mit diesem langweiligsten aller Wochentage anfangen? Ist irgendjemand bekannt, der den Dienstag lobt, der sich auf Dienstag freut, der am Dienstag irgendwas Besonderes vorhat?

Es ist ja so: Am Montag lässt es sich hervorragend in den Jammer-Konsens über das viel zu kurze Wochenende einsteigen. Am Mittwoch feiern manche schon Bergfest, die halbe Woche ist vorbei. Am Donnerstag dann: Kinostarts, wohliges Einstimmen auf den Freitag, manche wünschen am Donnerstag als Nachklapp zum „Mahlzeit“-Gruß am Mittag schon ein schönes Wochenende. Und der Freitag, nun, der zählt eh nicht mehr.

Aber der Dienstag? Ist schlimm. Der Aftermontag, wie es einst mancherorts im Schwäbischen geheißen hat. Spätestens am Dienstag sollte die To-Do-Liste ernsthaft angegangen werden, will man diese Woche noch irgendwas reißen. Da bietet es sich an, erstmal ausführlich mit den Kollegen online zu plaudern, um das eigentliche Arbeiten noch etwas zu prokrastinieren.

Kein liebes Wort über den Dienstag

Der Dienstag erlebt nur Ablehnung, auch im Reich der Lebensweisheiten. Es gibt ja viele Menschen, die ihre Tage damit beginnen, auf social media ihren Gemütszustand mit Fotos von gähnenden Katzen oder schlecht gelaunt aussehenden Boxerterriers samt Kalenderspruch zu dokumentieren. Da steht dann: „Darf ich vorstellen? Dienstag – kein Bock. Kein Bock – Dienstag.“ Oder: „Der Freitag war im Eimer, als ich festgestellt habe, dass erst Dienstag ist.“ Oder: „Dieser Dienstag belästigt mich jede Woche aufs Neue!“