Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tücke der Sportler-Biographie

Jede Zeit hat sich für ihre Verwirrtheiten Helden erschaffen und hier ist nun die neueste Bewerbungsschrift eingegangen: eine Romanbiografie über „Fußballgott“ Schweini, die nun also so glatt und banal rüberkommt. Aber heutige Helden, so scheint es, sollen so sein: je widriger die Wirklichkeit, desto simpler; Wonder Woman-like. Eine Glosse von Georg Bayerle.

In unserer alltäglichen Odyssee suchen wir wie einst dieser alte Grieche, nach Land und Orientierung. So hat sich jede Zeit für ihre Verwirrtheiten Helden erschaffen. Und es ist eine schöne Pointe, dass am Anfang mit Odysseus, ein Suchender steht. So füllt sich dann die Walhalla über die Jahrhunderte: mit Märtyrern, Rittersleuten, gerne Kriegsherrn und nach entsprechend traumatischen Erfahrungen, zunehmend mit Sportlern. Frauen sind eher selten, was weniger an ihnen selbst liegt, sondern am beschränkten Blick auf Wesen und Charakter dessen, was Held:in sein soll. Und möglicherweise auch an einer differenzierteren Einschätzung der Frauen von sich selbst.

Eintrittsvoraussetzung an der Pforte der Verklärung ist die Heldenerzählung, seit Gutenberg gerne in Buchform. Und hier ist nun die neueste Bewerbungsschrift eingegangen: eine Romanbiografie über „Fußballgott“ Schweini, die nun also so glatt und banal rüberkommt, wie das schon entsprechende filmische Produkte, auch über Toni Kroos und andere Sportgestalten vorexerziert haben. Der Auftragsautor des verklärenden Werks erinnert hier an seinen ungleichen Zwilling, den Auftragskiller, insofern, als er das eigentliche Leben des Opfers auslöscht – und vor beiden Typen sollte man sich hüten.

Aber heutige Helden, so scheint es, sollen so sein

Aber heutige Helden, so scheint es, sollen so sein: je widriger die Wirklichkeit, desto simpler; unbeeindruckt von Störmomenten und Erschütterungen des ‚normalen‘ Lebens, frei von Selbstzweifeln. Am Ende mit dem sicheren Wissen, dass alles richtig war; Wonder Woman-like.

Längst entscheiden FIFA oder IOC über die Bilder, die gesendet werden und PR-Berater sprechen Interviewfloskeln vor. Zensur und Kontrolle in Peking sind nur die politische Vollendung der Kontrollbedürfnisse. So spuckt unsere Sportmedienmaschinerie immer noch glattere, nettere und harmlosere Geschichten aus.