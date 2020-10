Ende der Welt - Die tägliche Glosse Trost für Nürnberg

„Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“ – wen wird der Evangelist Matthäus da im Kopf gehabt haben, als er diese ja auch noch 2020 Jahre später geltenden Worte an die Welt gerichtet hat?! Friedrich März etwa, der sein Leid so allgegenwärtig in die Welt hinausposaunt, dass die Mauern so manchen Fernsehstudios schlimmer erzittern als die von Jericho. Seligen Trost für den posaunenden Friedrich?! Nein! Und auch nicht für Annegret Kramp Karrenbauer, denn die darf jetzt nämlich noch gaaanz lange Parteivorsitzende bleiben und wird voraussichtlich mit Platz fünf in der Vorsitzenden-Längen-Liste der CDU abtreten - was ja hinter Adenauer, Kohl und Kiesinger und natürlich Merkel nicht so schlecht ist.

Kein Trost für AKK, und auch keiner für Bayern-München-Gegner, coronageschädigte Halloween-Kürbisköpfe oder Zeitumstellungsopfern! Denn an diesem Donnerstagmorgen bedarf nur eine wirklich des Trosts: die Metropolregion Nürnberg. Denn sie trägt wirklich Leid, abgelehnt von Juroren, denen die Europäische-Kulturhauptstadt-Inkompentenz aus allen Poren trieft, Juroren, die mit ihrer vorgefertigten Meinung auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung denken, die da drüben im Osten haben es viel nötiger als die Wessis. Juroren, die Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas machen wollen, und nicht Nürnberg.

Dabei würden Schlaglichter genügen, um zu zeigen, wer wirklich diesen Titel verdient hätte: Wo haben Albrecht Dürer, Renate Schmidt und Max Morlock gewirkt und nicht ein Alexander Gauland oder eine Eisprinzessin Katti Witt?! Wo geht man mit seiner Vergangenheit offener und selbstkritischer um – in der ehemaligen Stadt der Reichsparteitage Nürnberg oder in Karl-Marx-Stadt….äh Verzeihung, in Chemnitz. Ganz zu schweigen vom schöneren und größerem Christkindlesmarkt, der nicht stattfindet! Ach, Nürnberg, Stadt der Meistersinger, der ersten Eisenbahn und der Lebkuchen. Stadt von Grundig und Siemens, dem Club und der dunkelroten Coronawarnstufe.

Du bist die europäische Kulturhauptstadt der Herzen!

„Past forward“ – frei übersetzt „die Vergangenheit vor Augen, die Zukunft im Blick“ – so hattest du deine Bewerbung überschrieben. Du bist die europäische Kulturhauptstadt der Herzen! Chemnitz dagegen will, und jetzt zitiere ich das Bewerbungsteam: „all die Leute und Orte sichtbar machen, die man nicht sieht, und damit auch ein Chemnitz, das in Europa – noch – keiner auf dem Schirm hat“ – jetzt weiß ich nicht, was da als Reaktion besser passt: „Ei verbibbsch“? Oder ein gepflegtes „Allmächt“…