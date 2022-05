Ende der Welt - Die tägliche Glosse Triumphzüge

König Fußball regiert dieser Tage wieder – wenn auch in letzter Instanz wohl nur mehr per Elfmeterschießen. Kulturgeschichtlich aber gibt es zum Empfang auf dem Frankfurter Römer Vieles anzumerken. Und zum Pokal-Finale in Berlin noch mehr. Eine Glosse von Gregor Hoppe.

Von: Gregor Hoppe