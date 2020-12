Ende der Welt - Die tägliche Glosse Trinken daheim

Es gibt Häuser mit Bar und Häuser ohne Bar. Die mit Bar sind jetzt wieder in. Eine Glosse von Susanne Rohrer.

Es gibt Begriffe, die klingen irgendwie so „aus der Zeit gefallen“, ich dachte, die würde man im Duden gar nicht mehr finden: den Hausfreund zum Beispiel – oder auch die Hausbar. Aber nein, im Gegenteil, sie erleben in dieser Jahresendzeit pandemiebedingt nachgerade ein Revival. Wobei festzuhalten ist, dass es der Hausfreund schwerer hat als die Hausbar, kollidiert er doch mit dem homeoffice des Ehegatten und dem homeschooling der Kinder. Ganz anders die Hausbar. Sie hat es geschafft, selbst in Lifestyle-Magazinen Erwähnung zu finden.

Also in meiner Erinnerung war die Hausbar im letzten Jahrhundert ja eher ein in der Wohnzimmerwand hinter einer Klappe versteckter Spirituosenvorrat, man trank Cognac, Williamsbirne oder Kirschlikör. Heute aber wird sie zum Statement, zum Zeichen von Eleganz, Stil und Glamour. Fast möchte man von einer "Recreation-Zone" sprechen.

Das würde auch gut zum desgleichen aktuellen Trend zur Haussauna passen – man bewegt sich also ganz cocooning- und coronagerecht von einem Aufguss zum nächsten. Und bewegt natürlich auch andere Inhalte – wahlweise übrigens mit einem Wägelchen im Bauhausstil oder mit abgesteppter Polsterung im Chesterfield-Look.

Geschmacklich sind dem Trinkmöbel 2020 keine Grenzen gesetzt, ebenso wenig der Alkoholauswahl. Wer allerdings auf Nummer Sicher gehen möchte: Gin ist das Getränk der Stunde. Fragen Sie mal bei Ihrem Getränkedealer nach - oder bei irgendeinem Hipster aus der Nachbarschaft. Sogar die Queen macht sich offensichtlich Nachschubsorgen, hat ja nen Grund, warum sie neuerdings ihren eigenen Gin auf ihrem Landsitz in Norfolk produzieren lässt.

Keiner möchte in Zeiten wie diesen auf dem Trockenen sitzen. Wäre übrigens auch eine schöne Idee für ein last-minute Weihnachtsgeschenk: ein Cocktailbuch für die Happy Hour, die man ja an der Hausbar jederzeit einläuten kann. Oder auch ein Cocktail-Shaker – für Gin Buck, Gin Fizz, Gin Gin Mule und nicht zu vergessen den Dry Martini. Sie wissen ja, selbst James Bond trinkt den seinen geschüttelt und nicht gerührt.

Nüchtern betrachtet ist die Hausbar also der stilvolle Beistand in Zeiten des Rückzugs

Und wer an dieser Stelle den gutaussehenden Barkeeper vermisst, für den bringe ich dann doch noch mal den Hausfreund ins Spiel. Der Tag geht, aber weil Johnny Walker ja nur bis 21 Uhr kommen kann, bleibt man eben unter sich.