Ende der Welt - Die tägliche Glosse Triell statt Sommerloch

Nix los im Sommer. So gehört sich das, wenn die Deutschen Urlaub haben. Dann steht die ganze Welt still. Und wer denkt an die Journalisten? Eine Glosse von Katharina Hübel.

Wenn die Deutschen Urlaub haben, dann steht normalerweise die ganze Welt still. Sommerloch nennt sich das: Nix los, über das es sich in den Medien zu berichten lohnte, denn unsere heimischen Politiker sind ja im Watt unterwegs, Würmer puhlen und Schlick-Krebse treten, in den Bergen, das letzte Blasenpflaster aufbrauchen, oder schwimmen in irgendeiner Pfütze mit Poolnudel und Sonnenbrand.

Aber dieses Jahr ist alles anders. Wir haben Wahlkampf! Ein Füllhorn an durchschaubaren rhetorischen Finten, gezielten Angriffen, verzweifelten Ermutigungen und viel gekonnter Aufregung. Wir bekommen Trielle, Linksruck-Debatten, bei denen mit ollen roten Fussel-Socken gewedelt wird, Koalitionsgeplänkel – wer will mit wem, mit wem auf keinen Fall und wer hat schon genug –, eine Kanzlerin, die keinen anderen Ausweg mehr weiß, als Werbung für Armin Laschet zu machen, so beherzt und authentisch, als wäre er von der gegnerischen Partei, jede Menge Seitenhiebe und vertuschte Skandale.

Neue, noch nie da gewesene Umfragewerte! E-Autos als Wahlkampfmobile und vor allem: Nachschub an Plastik-Kugelschreibern vom Stand des persönlichen Bundestagskandidaten in der Fußgängerzone. Endlich.

Bei uns gab's selbst gemachtes, schwarz-rot-grünes Pop-Corn

Was war das für ein herrlicher Sommer. Wir reden schon fast nicht mehr über Corona, die Abholzung des Regenwaldes oder über Putin. Oder gar über Flüchtlinge. Auch kein Gute-Laune-Thema. Und es hat ja schon so einen Bart. Seit 2015 in Dauerschleife. Immer dieselbe Platte... Jetzt sind es die afghanischen Flüchtlinge, die seit Wochen halbverhungert und ohne Perspektive vor der polnischen Grenze festsitzen.

Interessiert es das politische Berlin? So lange sie nicht in die EU rein kommen…gibt es wichtigere Themen: Das Gesicht von Olaf Scholz, während Armin Laschet ihm was von „Cum Ex“ und „Wirecard“ vorhält und Annalena Baerbock das Thema „Geldwäsche“ anspricht. Sehr biblisch, erinnert es doch entfernt an Genesis 19, 26: „Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule.“ Sie blickte auf Sodom und Ghomorra.

Übrigens: Ist Ihnen auch aufgefallen beim Triell-Schauen gestern – bei uns gab‘s selbst gemachtes, schwarz-rot-grünes Pop-Corn und die Kinder durften extra länger aufbleiben – ist Ihnen auch aufgefallen, dass alle drei Politiker fast das gleiche Dunkelgrau getragen haben? Und die Männer sogar beinah dieselbe rote Krawatte? Hach, Triell ist fast so schön wie ESC-Gucken. Nur die Windmaschine hätte man echt mehr einsetzen können. Und die Moves der Kandidaten wirkten zum Teil recht steif.