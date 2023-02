Ende der Welt - Die tägliche Glosse Traumhafte Aussichten

Jetzt, wo sogar in der östlichen Diaspora um Berlin die Tage wieder länger und damit weniger grau werden, beginnt hoffentlich die wachere, aufgewecktere Jahreszeit, wo wir uns recken und strecken und einige Jecken andere recht derb derblecken.

Gut so. Der Fasching wirft seine Kostüme übers Land. In Franken kraulen sich bajuwarische Stammes väter verschmitzt lächelnd den sanft modulierten Hipster-Bart. Im Rheinland wird die Nacht zum Tag und wieder zur Nacht. Nur im protestantischen Preußen, das gerade die Geburt einer neuen Protestpartei aka CDU erleben durfte, bleibt man nüchtern. Die Berliner und Berlinerinnen gehen halt zum Lachen lieber in den Keller, auch wenn der feucht und noch aus Weltkriegs-Zeiten ist. Man hat dort eben nicht viel zu lachen und in den irren Zeiten-Wendezeiten noch weniger.

Ach ja, der Osten der Republik ist schon ein besonderes Pflaster. In Sachsen-Anhalt haben sie sich eine Zeit lang "Land der Frühaufsteher" genannt. Autobahn-Reisende erinnern sich sicher an die Schilder jenseits des Standstreifens. Frühaufsteher war genderisch natürlich ein No go, aber immerhin statistisch hinterlegt durch eine Studie, wonach Sachsen-Anhalter und -Anhalterinnen werktags neun Minuten früher das Bett verlassen als der durchschnittliche Bundesbürger und die Bundesbürgerin.

Das Hellwache war im Übrigen der reinen Not geschuldet. Der Job-Mangel in Sachsen-Anhalt bedingte einfach eine längere Anreise zum Arbeitsort. Jetzt, in Post-Corona-Zeiten, in denen Menschen ja gerne im Homeoffice Dienst tun, statt die Straßen durch Pendeln zu verstopfen, würde der Slogan so vermutlich nicht mehr greifen. Oder aber findige Werber benennen Sachsen-Anhalt um ins "Land der Ausgeschlafenen".

Frühestens eine Stunde nach Arbeitsbeginn darf "geschlarbeitet" werden

Dass wer schläft nicht sündigt, ist allgemein bekannt. Dass wer schläft, nicht arbeitet, soll nun nach Ansicht eines Leipziger Stadtrats der Vergangenheit angehören. Höchste Zeit! Thomas Kumbernuß, so heißt der Mann, ein besonders aufgewecktes Kerlchen, hat beantragt, den Büroschlaf als Arbeitszeit der Stadtverwaltung zu erfassen. Kein Scherz. Fasching hin oder her.