Ende der Welt - Die tägliche Glosse Traum von der narrenfreien Zeit

Es gibt Termine, die sind ebenso unsäglich wie unvermeidlich und der 11.11., der Beginn des Karnevals, steht in dieser Sammlung wohl an der Spitze. Ganz abgesehen davon, dass dieses Datum seit geraumer Zeit auch vollkommen sinnlos geworden ist: Narreteien wohin man blickt: E-Tretroller, die jetzt im Novembergrau dahinrosten, Zugverbindungen, die es nicht gibt, weil Lokführer fehlen, Millionenkosten für ein imaginäres Mautsystem, immer größere und schwerere Autos, während das Klima kocht undundund. Und nicht erst seit den Ober-Narren Trump und Kim hat die Ganzjahres-Narretei derart Einzug gehalten, dass wir eigentlich das Umgekehrte bräuchten: eine garantiert narrenfreie Zeit! Eine, wenn auch kurze Phase im Jahr, wo die ganzen Deppen das Maul halten und mal Schluss ist mit dem Klamauk. Drei Monate, die ganz dem gesunden Menschenverstand gehören. Aber an so etwas kann wohl der größte Narr nicht glauben!

Zum Wesen der Narrheit gehört, dass sie den Narren selbst gar nicht bewusst ist. In der erleuchteten Zeit der Nürnberger Renaissance wurde dieses allzumenschliche Motiv beispielsweise in Sebastian Brants „Narrenschiff“ ausgeführt. Und an barocken Königshöfen hatten Narren die Lizenz zum Wahrheiten-Aussprechen – ganz aus dem Bewusstsein heraus, dass in Wahrheit sie die Vernünftigen waren im Zentrum der Macht, wo ansonsten eine Maskerade der Dummheiten, Angebereien und Lügen herrscht.

Hilft nix, so hellsichtig sind wir heute nicht mehr und haben verlernt, den klugen Narren vom närrischen zu unterscheiden; es ist ja sowieso alles eins. Obwohl: da ist ja nun diese Entdeckung, dass der aufrechte Gang im Allgäu entstanden ist!

"Nur die Älpler gangad bucklad“ – hat ein gstandener Allgäuer dazu gesagt

Das Allgäu als Wiege der Menschheit – tief im Unterbewusstsein wussten sie’s schon immer, dass sie etwas Besonderes sind, die Allgäuer! Hier also wurde der Kopf zum erstenmal über die Niederungen hinausgereckt und der Erdboden von oben betrachtet! ‚Wir sind Allgäuer‘, möchte man rufen: Gehen sie dort nicht seit ein paar Tagen voller Stolz etwas aufrechter?

"Nur die Älpler gangad bucklad“ – hat ein gstandener Allgäuer dazu gesagt; soll heißen: dass die Älpler von dem ganzen Buckeln bei der Arbeit auf der Alpe, einen krummen Rücken kriegen; aber als Menschen stehen sie aufrecht da!

Insgesamt verbinden wir mit dem aufrechten Gang ja metaphorisch, dass damit Vernunft und Verstand die weitere Evolution des Menschen bestimmen. Insofern haben die Allgäuer jetzt ein bedeutendes Erbe übernommen, aber vergessen wir auch eines nicht: Es gibt allemal einen Narren mehr als jeder glaubt.