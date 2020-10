Ende der Welt Toxische Namen

Sie meinen, man müsste an Namen festhalten, auch wenn Sie einen runterziehen? Dann leben sie vermutlich nicht in Blödesheim, Leichendorf oder – Asbestos … Eine Glosse von Norbert Joa.

Es war einmal … die Wunderfaser Asbest. In der Lage, enorme Hitze abzuhalten und obendrein enorm zugfest. Nur - apropos Zug – in der Lunge löste sie Krebs aus, weshalb sie 1969 in der DDR verboten wurde und bereits zehn Jahre später auch bei uns, im Westen. Und nochmal elf Jahre später in der Schweiz. Anno 1990 - sauber.

Und wo wir grad im blitzsauberen Alpenstaat sind – dort produzierte in Basel am Rhein der Chemieriese Sandoz – Millionen Fischseelen bestens vertraut, vom großen Unfall 1986. Wenig später wurde Sandoz – was im Grunde schon immer nach einem Fürsten der Finsternis geklungen hatte – umbenannt in: CLARIANT. Da lachten die Fische – so schön und hell und rein klang das. Unwillkürlich denkt man auch an Kempowskis „Tadellöser & Wolf“: „Alles Klärchen“. Leider gabs vor acht Jahren wieder einen Unfall im Clariant Werk bei Altötting und wieder verreckten tonnenweise Fische – aber noch sauberer bekommt man den Namen nun nicht mehr.

Und damit zurück zu einem sehr schmutzigen - genauer: ins kanadische Asbestos, zwei Autostunden von Montreal. Benannt nach dem Mineral, das dort für die ganze Welt aus dem Boden geholt wurde - bis zur Schließung der gewaltigen Tagebauminen vor neun Jahren.

Seitdem fand sich kein Investor mehr und einige gaben im Rathaus zu Protokoll, dass der Ortsname schädlich fürs Image sei. Nun also dieser Tage das Referendum unter den 7000 Einwohnern und eine Mehrheit stimmte dafür: künftig solle der geschundene Ort heißen - Tal der Quellen. – Val de Sources. Alles klärchen. Und damit wie geschaffen für einen Investor wie … sagen wir … die Clariant? Polymeradditive und Monoethylenglykol aus dem Tal der Quellen? Namen sind eben nicht Schall und Rauch. Und so rufe ich die Völker … äh, Bevölkerung nachfolgender Ortschaften auf – geht in Euch, stimmt ab - es wird sich doch was Neues, Schönes, Edles, Besseres finden für:

Jucken liegt übrigens in der Eifel

Tittenkofen, Tuntenhausen, Wichsenstein, Rotzendorf oder Groß und Kleinkotzenreuth. Und ihr da oben, an der Grenze von Bayern und Hessen, habt ihr nicht schon längst Vorschläge, für die Orte „Prügel“ und „Aua“. Und auch in den Harzer Nachbarorten „Elend“ und „Sorge“ hat man lang genug gequält gelacht. Und wärs nicht gut für den Tourismus, wenn das hübsche Dorf in Sachsen Anhalt nicht mehr „Sargstedt“ hieße ? Da denkt mal drüber nach – in Sterbfritz und Altenteil und Komposten, ganz zu schweigen von Husten, Niesen, Kotzen und Jucken – Jucken liegt übrigens in der Eifel.

Also da ist er doch erlaubt, der Namenszweifel.