Ende der Welt - Die tägliche Glosse Total verschoben

Deutschland schrumpft! Wir sterben aus! Mal wieder …

Das Statistische Bundesamt hat festgestellt, dass hierzulande 40.000 Menschen weniger leben als ein halbes Jahr zuvor. In der selben Geschwindigkeit weitergedacht, ist Deutschland in spätestens 104 Jahren Menschenleer!

Natürlich ist Corona schuld. Aber nicht wie Sie denken, das Virus hätte bis dahin alle dahingerafft. Nein, es kommen einfach nicht mehr so viele Zuwanderer. Seit März gibt es da einen starken Einbruch. Klar, wenn der Zuwanderer das Wort Beherbergungsverbot hört, macht er sich erst gar nicht auf den Weg.

Und dann setzt sich halt die demografische Schrumpfung wieder durch. Zu geringe Geburtenrate. Und die wird sich durch Homeschooling und Kitaschließungen nicht erhöhen, fürchte ich. Wer seine Blagen den ganzen Tag zuhause hat, wo er auch noch gerade eine wichtige Zoom-Konferenz mit seinen Kollegen hat, der wünscht sich nicht mehr davon. Mehr Kinder meine ich jetzt - die Anzahl der Kollegen ist bei Zoom-Konferenzen ja völlig wurscht.

Aber das Statistische Bundesamt macht Hoffnung: Es sei nicht ausgeschlossen, dass es – Zitat – zu „Nachholeffekten“ kommt. Wenn Corona vorbei ist, kommen wieder mehr Zuwanderer. Oder sie sind sogar schon gekommen und nur coronabedingt noch nicht erfasst worden. Die zuständigen Ämter hatten so viel mit der Pandemie zu tun, da haben sie versäumt, die Zuwanderer zu erfassen.

Das Wort „Nachholeffekt“ sollte überhaupt das Wort des Jahres werden. Noch vor „Beherbergungsverbot“, finde ich. Nachholeffekt, das hat sowas positives, in die Zukunft gerichtetes. Wenn‘s vorbei ist, holen wir alles nach! – wer ertappt sich derzeit nicht bei diesem Gedanken?

Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass alles schnell vorbei ist. Das Jahr 2020 zum Beispiel. Was soll da noch passieren? Außer Corona, Corona, Corona …

Markus Lanz ist da jetzt schon mal vorgeprescht. Seinen Jahresrückblick strahlt das ZDF schon am 25ten aus. Am 25. November! Schluss jetzt, es reicht. Also, wir vom ZDF erklären das Jahr im November für beendet!

Wir müssen schließlich fit sein für die ganzen Nachhol-Events im Frühjahr!

Und dann kriechen wir alle in eine Höhle und machen Winterschlaf. Ja, das hat die Natur eigentlich eh so vorgesehen, wir wehren uns nur immer dagegen. Aber dieses Jahr verpassen wir eh nix, also: Winterschlaf. Die Kinder auch, was sollen die anderes machen in den endlos verlängerten Weihnachtsferien?

Los, rein in die Höhle, jetzt könnt ihr mal vier Wochen durchchillen! Aber ich will nix hören. Wir müssen schließlich fit sein für die ganzen Nachhol-Events im Frühjahr!

Nur beim Statistischen Bundesamt brennt im Dezember noch Licht. Sie wissen schon: Wegen der nachholenden Erfassung der Zuwanderer. Damit wir nicht am Ende noch nachholend aussterben …