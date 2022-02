Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tonga und die CSU

Hätte ja durchaus sein können, das Söders Kabinettsumbildung einen Tsunami auslöst, denn an den Nahtstellen der Partei-Bezirke bauen sich in der bayerischen Erdkruste ja üblicherweise enorme Spannungen auf. Wenn die sich dann explosionsartig lösen, stehen oft Karrieren unter Wasser, sogar erhöhte. Soweit bekannt, bebte Söder zwar ganz erheblich, anders als kürzlich über der Pazifikinsel Tonga gab jedoch keine Aufklärungsflüge über dem Bayerischen Landtag, um so schnell wie möglich den genauen Zustand der Überlebenden festzustellen. Es war ja mit dem bloßen Auge zu sehen, dass die Hütte noch stand und zumindest größere Dienstfahrzeuge dem Veränderungsdruck nicht nachgegeben hatten. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Von: Peter Jungblut