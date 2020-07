Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tom Hanks der alte Grieche

Machen sie die Augen zu. Denken sie an Urlaub, an Griechenland, an das Meer und den Strand. Und an Tom Hanks. Warum? Weil Tom Hanks neuerdings griechischer Staatsbürger ist und damit der erste Schritt für eine faire Verteilung von Flüchtlingen in der EU getan ist. Eine Glosse von Astrid Himberger.

Schließen sie die Augen. Atmen sie tief durch und denken sie an Urlaub, sagen wir an Griechenland. Blaues Meer, blauer Himmel, sie fühlen den feinen Sandstrand unter ihren Füßen, riechen die salzige Luft. Und was sehen sie noch? Tom Hanks. Tom Hanks? Ja, Tom Hanks. Denn der amerikanische Schauspieler ist neuerdings griechischer Staatsbürger.

Warum? Nun offenbar findet er Griechenland gerade viel besser als seine Heimat die USA. Was ihm nicht zu verdenken ist, besonders seit er und seine Frau Corona hatten und sich seither für Abstand halten, Maske anziehen und Hände waschen einsetzen. In den USA heißt es dagegen eher Polizisten schießen auf die eigenen Landsleute und das Land jagt von einem Infektionsrekord zum nächsten. Also dachte sich die Familie Hanks gehen wir doch mal woanders hin. Hat zudem den Vorteil, dass sie als Griechen nicht aus einem Risikogebiet kommen und daher sogar testfrei nach Deutschland einreisen dürften.

Aber das mag nicht der einzige Grund gewesen sein. Immerhin ist die Schwiegermutter von Tom Hanks Griechin gewesen. Zudem urlaubten die Hanks oft in Griechenland und hätten auf einer griechischen Insel sogar ein Haus.

Wobei nach diesen Kriterien, Urlauben und Ferienhäuser auf griechischen Inseln haben, etliche Bayern einen griechischen Pass beantragen könnten. Nicht nur Christian Ude. Aber so richtig fair ist das nicht, dass jetzt ausgerechnet Griechenland einen amerikanischen Schauspieler bekommt.

Griechenland. Hey, Italien und Spanien haben auch ein blaues Meer und der bayerische Himmel ist nicht nur blau, sondern auch noch weiß. Ja die Kultur, da mag Hellas weit vorn liegen, aber der Italiener muss sich da auch nicht verstecken. Das Kolosseum kann durchaus mit der Akkropolis mithalten. Was ist an Platon besser als an Cicero? Und Pizza oder Gyros ist halt Geschmackssache.

Praktischerweise sind die Briten schon raus aus der EU und bekommen somit niemanden ab

Aber vielleicht machen wir es so, dass in der EU jeder ab sofort einen US Schauspieler oder natürlich auch Schauspielerin bekommt. Praktischerweise sind die Briten schon raus aus der EU und bekommen somit niemanden ab. Die Österreicher haben Christoph Walz und der zählt mindestens so viel wie Michael Douglas oder wie zwei Til Schweigers oder drei Veronica Ferres. Das heißt wenn Griechenland Tom Hanks hat, müssten wir wenigstens Brad Pitt oder George Clooney kriegen. Aber da mag Italien schon Ansprüche erheben, denn Clooney urlaubt oft in Italien und hat ein Haus am Comer See. Wobei nach der Logik, etliche Bayern eigentlich … aber egal.

Also, wenn amerikanische Schauspieler den USA den Rücken kehren und ihre Zuflucht in Europa suchen, dann gerne, aber nur nach einem fairen Verteilungsschlüssel. Und da ist die EU doch eigentlich super aufgestellt. Oder wie war das nochmal mit der Verteilung der Flüchtlinge in Europa?