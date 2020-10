Ende der Welt - Die tägliche Glosse The Trump-Biden-Sitcom

Aah, ja – heute bin ich ausgeschlafen. Eigentlich wäre ich gestern dran gewesen, aber … ich hab‘ meinen Einsatz verpennt. Ja, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, nachts um Viertel vor drei aufzustehen. Aber ich bin halt ein Serienjunkie. Nein, keine Krimis, keine finsteren Fantasy-Serien. Ich schaue Polit-Sitcoms. Ja, Wahlkampf-Debatten zwischen Politikern. Ich liebe das.

Gut, das Deutsche Fernsehen hat da nur noch wenig zu bieten. Aber erinnern Sie sich noch an die sogenannten Elefantenrunden? Für mich damals ein Highlight der Polit-Sitcom, als noch niemand diesen Begriff kannte. 1987 zum Beispiel: ein wütend auf den Tisch klopfender Willy Brandt zu Helmut Kohl: „Sie sagen den Menschen die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler, ich lass das nicht durchgehen.“ Später dann Gerhard „Atze“ Schröder: „Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel einginge, in dem Sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden …“ … ha, und das konsternierte Mister-Bean-Gesicht von Joschka Fischer daneben. Köstlich.

Ach ja, lange her. Solchen Unterhaltungswert gibt’s heute nur noch im amerikanischen Fernsehen. Aber dafür muss man dann eben mitten in der Nacht aufstehen: The Trump-Biden-Sitcom. Eine Mini-Staffel mit drei Folgen. Oder vier, wenn sie die Zweitbesetzung auch mal sehen wollen.

Also, die erste Folge war ja schon mal ganz unterhaltsam. Wo kann man das sonst sehen: Zwei alte Männer, die sich gegenseitig anbrüllen und beleidigen - aber das Ganze natürlich unbedingt in der unsynchronisierten Originalfassung! Da kann man dann Sätze hören, die kann kein Synchronsprecher sauber übersetzen. Trump hat zum Beispiel gesagt, er rät seinen „stolzen Jungs“ von der rassistischen White Supremacy Bewegung, jetzt mal ruhig zu bleiben und auf „Standby“ zu schalten. In den USA bedeutet das: Vor der Wahl bitte noch nicht das private Waffenarsenal aus dem Schrank holen und rumballern, sondern nur schon mal laden und dann mit dem Finger am Auslöser das Wahlergebnis abwarten. Sowas würde doch in Deutschland nicht mal der alte Onkel mit dem Vogelschiss auf der Schäferhund-Krawatte sagen!

Da liegen tote Bäume im Wald herum!

Oder auch sehr originell: Die Passage mit den Waldbränden in Kalifornien. Trump meint, nicht der Klimawandel, sondern schlechtes Waldmanagement sei der Grund für die verheerenden Brände. Da liegen tote Bäume im Wald herum! In Europa dagegen seien die Wälder „clean“. Ich dachte erst, der meint seine Golfplätze. Aber nein: Er sagte „Forest“. Und er habe sich mit dem Bürgermeister einer europäischen „Forest-City“ unterhalten. Ich habe mich gefragt: Welche Stadt war das, die Forest-City? Meint er Waldkraiburg? Oder Neustadt an der Waldnaab? Leider hat ihn Joe Biden nicht nach dem Namen der Stadt gefragt. Was hätte Trump wohl geantwortet? „Wald Disney“ wahrscheinlich … oder „Forest Gump“.

Ja, selbst amerikanische Polit-Serienprofis lassen die eine oder andere Pointe liegen. Aber es kommen ja noch zwei Folgen. Einen Twist, eine unvorhersehbare Wendung erwarte ich allerdings nicht. Und so wird auch die dritte Folge vermutlich so enden, wie die erste: Am Ende kommen zwei Frauen auf die Bühne und strahlen ihre alten Streithähne voller Bewunderung an. Die eine mit Maske, die andere ohne.