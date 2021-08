Ende der Welt - Die tägliche Glosse The Glamour of Autobahnraststätten

Autobahnraststätten gelten als eher unattraktive Orte. Etwas Glamour kann da nicht schaden und im US-Bundesstaat New Jersey sollen jetzt die neun „Rest-Stops“ des „Garden State Parkway“ die Namen berühmter Sänger und Sängerinnen tragen, von Frank Sinatra bis Whitney Houston. Mit einer solchen Huldigung ließe sich vielleicht auch die Tristesse an bayerischen Autobahnraststätten beheben, meint Roland Söker.

Es hätte so schön sein können: Im Schnellrestaurant tönt es „Uuuh, I’m on Fire“, im Sanitärbereich hallt „Born in the USA“ durch die gekachelten Räume, und draußen, wenn man sich auf den Weg gen Westen macht schallt „Streets of Philadelphia“ über den Parkplatz …

Aber es wird leider nichts mit der Bruce Springsteen Raststätte am „Garden State Parkway“ im US-Bundesstaat New Jersey. Der Boss hat dankend abgelehnt, als in New Jersey geborener Musiker einem Autobahnklo etwas Glamour zu verleihen.

Andere Musiker konnten sich gegen die zweifelhafte Ehre nicht mehr wehren und so wird es an der besagten Strecke sowohl einen Rest Stop „Frank Sinatra“ geben als auch eine „Whitney Houston“ Raststätte.

Gerade bei Whitney Houston könnte es aufgrund ihres 1600 Meilen westlich verorteten Nachnamens zu ähnlichen Verwechslungen kommen, wie bei der Deutschen Bahn, die ihre Züge ja auch gern nach Städten benennt, die nicht unbedingt auf der befahrenen Strecke liegen. Mancher Reisende soll schon irritiert gewesen sein, wenn der ICE „Bamberg“ nicht etwa nach Bamberg fährt sondern überraschenderweise nach Dortmund. Und der evangelikal verwirrte US-Autobahnreisende wird sich beim Hinweisschild zur Houston-Raststätte mit Blick auf den nahen Atlantik womöglich der Apokalypse näher wähnen als New Jersey.

Apropos Weltuntergang, auch Jon Bon Jovi bekommt eine Raststätte. Das verwundert nicht weiter, gab er doch seinen Namen in den 90er Jahren auch schon mal für ein schnödes VW Golf Sondermodell her.

Warum nicht die bayerischen Politiker zu Namensgebern unserer Autobahnraststätten machen?

Wie auch immer, ein bisschen Glamour und Heimatstolz täte auch den Raststätten an bayerischen Autobahnen nicht schlecht. Die Raststätte Hofoldinger Forst könnte doch nach Karl Valentin benannt werden. Dort gibt’s dann Semmelnknödeln bis zum Abwinken. Donautal West wird zum Beispiel zur Raststätte „Fredl Fesl“. Und überhaupt, warum auf Musiker beschränken? Steigerwald Süd könnte zur Raststätte „Thomas Gottschalk“ werden. Oder warum nicht auch Namensgeber aus der Hochkultur: Der Dramatiker Tankred Dorst trägt die beiden Motivationen, eine Autobahnraststätte anzufahren bereits in seinem Namen: Tanken und Durst.

Ach warum nicht gleich die wahren Rockstars unserer Zeit, die bayerischen Politiker, zu Namensgebern unserer Autobahnraststätten machen? Die Raststätte „Horst Seehofer“ sollte auf jeden Fall in der Nähe der Bayerischen Landesgrenzen verortet sein, in der Raststätte „Hubert Aiwanger“ gibt’s garantiert das holbe Hendl brodfertig am Tisch und die Raststätte „Andi Scheuer“ … – Nein, die wird es nicht geben, nach ihm wird aber erste Abort für Flugtaxi-Reisende benannt, ausgestattet mit vergoldetem Spülknopf – bei so viel verschleuderten Steuermillionen muss das auch noch drin sein.