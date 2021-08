Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf Gold gebissen

Der Bürgermeister beißt in die Goldmedaille, die Olympionikin schaut konsterniert. So geschehen in Japan. Jetzt bekommt Miu Goto eine neue, nicht angebissene Medaille. Politiker sollten halt aufpassen, was sie in den Mund nehmen, meint Roland Söker.

Von: Roland Söker