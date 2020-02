Ende der Welt - Die tägliche Glosse Teamlösung

Teamlösung klingt super. Wo ein einzelnes Hirn keinen Heureka-Moment haben will, oder für Menschen mit Entscheidungsschwäche, die sich nicht auf die eine ODER die andere Lösung festlegen wollen, scheint die Teamlösung der goldene Weg. UND statt ODER. Eine Glosse von Gabi Kautzmann.

Teamlösung klingt super. Wo ein einzelnes Hirn auch nach langer Marterei keinen Heureka-Moment haben will, kommen mehrere Hirne gemeinsam drauf. Für Menschen oder Gruppen mit Entscheidungsschwäche, die sich partout nicht auf die eine ODER die andere Lösung festlegen wollen, scheint die Teamlösung der goldene Weg. Die Lösung heißt: UND statt ODER.

Friedrich Merz UND Jens Spahn UND Armin Laschet führen gemeinsam die CDU. Jeder potenzielle Wähler kann sich seine Lieblingsnase aussuchen und hat kein Identifikationsproblem mehr. Merz für reiche Erben und Investitionsbanker, Spahn für Queer People und Szeneviertelbewohner, Laschet für den Rest.

Nun sind aber Unionswähler logischerweise oft konservativ und daher weltanschaulich eher dem individuellen Leistungsträger zugeneigt als einem unübersichtlichen Team. Das ist doch eher was für linksgrüne Walldorfabsolventen.

Für Häuslebauer und andere Traditionalisten kann so eine Teamlösung schnell zum Teamproblem werden. Den Begriff Teamproblem gibt’s in der Politik aber nicht, den benutzen hauptsächlich Spieltheoretiker, die menschliches Verhalten mit komplizierten Formeln berechnen. Nur dass sich der Mensch nicht immer dran hält, was auch zum Problem werden kann.

Das Zusammenzwängen von Einzelkämpfern zu einem so genannten Team führt ja nicht automatisch zum Erfolg

Das Zusammenzwängen von Einzelkämpfern zu einem so genannten Team führt ja nicht automatisch zum Erfolg. Das kann man schon beim FC Bayern lernen, wo erst die Beförderung des Teamplayers Hansi Flick den so genannten Teamgeist wieder weckte. Oder in der Schule: Wenn Teamarbeit angesagt ist, macht der oder meistens die Fleißigste die Arbeit und der Rest sich einen faulen Lenz. Da hat man dann statt einer Teamlösung schnell ein Teamproblem, das auch die Lehrkraft überfordert, die spieltheoretisch nicht vorgebildet ist, allenfalls spielpraktisch

In einer missglückten Teambildung kann sogar Sprengkraft liegen. Sperren sie mal einen Clubfan mit einem Greuther Fürther zusammen zu einem Team und verlangen Sie kreative Lösungen. Oder eine Veganerin mit einem Jäger. Manche Dinge bleiben besser getrennt. Motorradfahrer und Radfahrer. Schlagerfans und Metal-Fans. Ei und Mikrowelle, Nitro und Glyzerin. Vielleicht auch: CDU und Teamlösung.