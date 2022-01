Ende der Welt - Die tägliche Glosse Teambuilding

Na, wie ist Ihnen heute Morgen so zumute? Haben Sie Lust auf Rücksicht, Einsicht, Vorsicht, Umsicht, Weitsicht oder doch lieber Kurzsicht, was vor dem Badezimmer-Spiegel ja durchaus Vorteile hätte?

Ob die überhaupt ein Team ist, sei dahingestellt, denn Markus Söder hat ja kürzlich verlauten lassen, er wolle sein Kabinett demnächst – so wörtlich – „verfeinern“. Das klang eher nach Champagner-Sauerkraut oder Rahmspinat als nach einem Team, aber vielleicht will Söder das bevorstehende „Verfeinern“ ja im Kochstudio durchführen und die dortigen Beleuchter und Kameraleute irgendwie einbinden, und sei es nur in Soßen. Das wäre dann natürlich eine Gemeinschaftsleistung, auch wenn wegen der Pandemie nur einer probieren darf.

Ein Leben ohne Team ist also prinzipiell denkbar

Ein Leben ohne Team ist also prinzipiell denkbar, allerdings nur, wenn Sie Ihre Tore künftig mit Absicht statt mit Vorsicht schießen wollen. Dazu gehört eine Portion Zuversicht, was in unseren Zeiten fraglos eine besondere Herausforderung ist. Nicht wenige helfen in Ihrer Not mit einer Prise Liberalismus nach und beginnen dann in Problemen plötzlich dornige Chancen zu sehen. Hoffentlich bringt Sie Ihr Team dann rechtzeitig zur Besinnung!