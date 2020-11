Ende der Welt - Die tägliche Glosse Taubenrennen

"Du bist ja sowas von hobbylos". Es ist noch nicht allzu lange her, dass Kinder ihre Eltern mit diesem Vorwurf irritieren konnten, und zwar nachhaltig. Denn seine Wirkung entfaltete dieser Spruch erst durch die Erklärung. Zunächst kapierten ihn die Erwachsenen gar nicht. Und dann rückten die Kleinen mit der Sprache raus: Du bist einfach langweilig. Das saß.

Denn es ist heute gar nicht so einfach, einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen, die nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt und die ethisch korrekt und nachhaltig ist. Früher war das einfacher: Da hatte man Zeit für seine Hobbys und pflanzte Rosen in seinem Schrebergarten oder züchtete Tauben.

Apropos Tauben. Früher gab es im Radio an Wochenenden nicht nur Verkehrsmeldungen, sondern auch Hinweise zu Taubenauflasszeiten, was für Laien etwa so spannend war wie die Pegelstände an Rhein und Main. Dabei ist das mit den Tauben eine Wissenschaft oder besser vielleicht mit die Tauben. Denn die Experten waren Arbeiter, Kumpel und viele davon saßen im Ruhrgebiet. In Castrop-Rauxel gibt es ihnen zu Ehren sogar ein Denkmal. Den Taubenvattas Jupp. Und am Samstag ließen Jupp und seine Kumpels ihre Tauben um die Wette fliegen. Und danach gab es einen Pokal und Bier gab’s auch.

Die Vögel sind ja interessanter, als man sich das als Großstadtbewohner vorstellen kann. Von wegen Ratten der Lüfte. Die sind ganz schlau und fliegen, egal von wo, wieder nach Hause zurück. Und je besser sie der Züchter trainiert, desto schneller sind sie, und das über lange Strecken bis zu 700 Kilometern.

Früher waren die Tauben das Rennpferd des kleinen Manns

Doch heute ist auch dieses Hobby längst ein Geschäft: Bei einer Auktion wurde in Belgien jetzt eine Brieftaube für 1,6 Millionen Euro versteigert. 1,6 Millionen für ein Täupken, würde Taubenvatter Jupp sagen und den Kopf schütteln. New Kim, so heißt der schnelle Vogel, wird nun in China starten. Zwei chinesische Bieter, Super Duper und Hitman, trieben den Preis von New Kim auf das neue Allzeithoch. Und das Investment hat sich womöglich sogar gelohnt. Bei den Rennen in China liegen die Preisgelder nämlich auch schon im zweistelligen Millionenbereich. Taubenvatta Jupp würde sich wundern.

Früher waren die Tauben das Rennpferd des kleinen Manns. Und heute ist es ein Sport für Millionäre. Dann würde er in seinen Taubenschlag steigen und auf seine Täubkes warten. Junge, ne schnelle Taube zu starten ist das eine. Aber so eine Taube heranzuzüchten, ist das andere. Das bedarf Geduld und Erfahrung. Auch der Züchter von New Kim ist schon 76. Dem glücklichen Auktionsgewinner würde er dann in alter Taubenzüchtertradition wünschen: Gut Flug! Und hoffentlich versucht der Super-Vogel nicht, von China aus in seine ursprüngliche Heimat nach Belgien zurückzufinden.