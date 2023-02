Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tauben und Menschen

Tierliebe, in diesem Fall Taubenliebe, ist so eine Sache. Der Eine oder die Andere würde sie am liebsten im Park vergiften, andere züchten sie mit Leidenschaft, und alle anderen stehen irgendwo dazwischen. Die Taube und der Mensch – eine Beziehung, die mindestens zwei Seiten hat, oder in diesem Fall eher: Flügel… Eine Glosse von Uwe Pagels.

Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier… gehen ma Tauben vergiften im Park kann‘s geben im Leben ein größres Pläsier, ois des Taubenvergiften im Park. Bevor sie jetzt den örtlichen Tierschutzverein oder gar den Verband der bundesdeutschen Taubenzüchter anrufen und sich beschweren, Moment bitte. Diese Zeilen stammen nicht von mir, sondern vom Wiener Dichter und Komponisten Georg Kreissler. Vermutlich meinte er die Tauben im Wiener Prater, die den Gift-Anschlag allerdings bestens überstanden haben. Der Text stammt aus den 50iger Jahren, Tauben gibt es heute mehr denn je, nicht nur in Wien.

Jetzt kommt der Frühling, insoweit hat Georg Kreissler auf jeden Fall recht, und wer schon einmal versucht hat, ein frisch verliebtes Taubenpärchen auf der Suche nach einem Nistplatz vom heimischen Balkon zu vertreiben, kennt das Dilemma. Tauben gurren nicht nur, vorzugsweise morgens gegen halb sieben, nein, sie schmutzen auch. Das ist nicht jedermanns Sache. Was hilft, sind stachelbewehrte Leisten auf Brüstung oder Schrank, aber wer will schon seinen Freisitz in eine Festung verwandeln.

Nun hat jedes Ding zwei Seiten, in diesem Fall zwei Flügel. Tauben sind überaus beliebt, als Symbolfigur, als Brieftaube, zum Züchten. Sogar außerhalb des Ruhrgebiets, wo man zwischen Schloten und Schrebergärten das Zentrum des Taubenkults vermuten darf. Erklärt uns jedenfalls Herbert Grönemeyer, der 50 Jahre nach Georg Kreissler in Bochum das Himmelbett für Tauben verortete.

Täubin-Heldin Winkie

Inwieweit die Stadt es schafft, ihren Markplatz und die umliegenden Dächer sauber zu halten, ist nicht erforscht. Himmelbetten dagegen soll es in Bochum nur wenige geben. Abseits der Schlafstätte – oder vielleicht darin - gibt es die Turteltauben, dann die Friedenstauben, die weißen Tauben und natürlich die Brieftauben. Eine von denen steht in England sogar im Museum. Winkie heißt sie und hat eine Flugzeugbesatzung im Weltkrieg aus der Nordsee gerettet, nicht persönlich natürlich, aber sie war mit an Bord und ist nach Hause geflogen, hat auf diese Weise eine Suchaktion ausgelöst und bekam später, aufgrund des heldenhaften Einsatzes, sogar einen Orden. Ob auf die Taubenbrust oder um ihren Hals, ist unbekannt.

Apropos Orden – hierzulande ist man schon weit über die Tauben hinaus, jedenfalls, was die Größe angeht. Das Bundesverdienstkreuz soll, wie soeben bekannt wurde, künftig für Männer und Frauen gleich groß sein, bisher gab es eine zierlichere Damenvariante. Ähnliches könnte man bei Tauben-Orden auch vorsehen, die beiden Vogel-Geschlechter sind ohnehin schwer zu unterscheiden. Winkie allerdings soll eine Frau gewesen sein, eine Täubin-Heldin also.

Vorsichtig sein sollte man dagegen mit der Bezeichnung „mein Täubchen“ für eine geliebte, in der Regel weibliche Person. Nicht jede Angebetete findet den Vergleich gut. Entweder, weil sie glaubt, sie sei doch nicht so unförmig um den Leib herum, oder weil ihr das Gegurre auf den Wecker geht und sie doch lieber säuselt, oder auch, weil sie ihr Leben weder auf dem Balkon noch in der Dachrinne verbringen will.