Ende der Welt - Die tägliche Glosse Taube ist Vogel des Jahres

Endlich, das Wahljahr 2021 hat begonnen. Und die erste Siegerin steht schon fest, es ist und ich sage Ihnen es war für mich eine faustdicke Überraschung, es ist die Turteltaube. Denn die Turteltaube wurde vergangenen Freitag zum Vogel des Jahres 2020 gekürt. Gut, jetzt haben wir zwar schon 2021, aber Ehre wem Ehre gebührt, die Turteltaube ist die erste Wahlsiegerin dieses Jahres.

Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Diese Woche wird der neue CDU Vorsitzende gewählt. Es treten an: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, soweit so bekannt. Was sie noch nicht wissen, ich ihnen aber jetzt schon prophezeien kann, ist, dass keiner der drei Kandidaten im September Kanzler sein wird. Nein, nicht weil Markus Söder doch noch antritt oder Armin Laschet zu Gunsten von Jens Spahn auf die Kandidatur verzichtet, einfach weil die Geschichte der Parteien uns lehrt, dass am Ende wer anderes gewinnt.

Ist doch klar. Denken sie doch nur mal an die Wahl der EU Kommission. Damals entschied sich die CDU für Manfred Weber und wer wurde es - Ursula von der Leyen. In dieser Logik wird Friedrich Merz Parteivorsitzender und Annegret Kramp Karrenbauer im Herbst Kanzlerin. Das ist in dem Sinne auch absolut logisch, weil beide Frauen – bevor sie einen echt wichtigen Job bekamen - Verteidigungsministerinnen waren, gut französisch sprechen und niemand dachte, dass aus denen nochmal was wird.

Bei der SPD war es ähnlich: Parteivorsitzende wurden Norbert Walter Borjans und Saskia Esken, Kanzlerkandidat ist Olaf Scholz. Übrigens der Olaf Scholz, den die Partei als Parteivorsitzenden für ungeeignet befand. Aber die Glücklosen gewinnen halt am Ende die Wahl. Gut wobei das für Martin Schulz nicht gilt.

Aber schauen wir weiter in dieses aufregende Wahljahr 2021. Im März wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Für den Chefsessel in Mainz braucht es also unbedingt eine nun ja Politikerin, der niemand mehr etwas zu traut. Wie wäre es denn da mit Julia Klöckner? Immerhin Landwirtschaftsministerin und da genauso unerfolgreich wie Kramp-Karrenbauer und von der Leyen im Verteidigungsministerium. Ich weiß nur nicht, ob Julia Klöckner Französisch spricht