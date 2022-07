Ende der Welt Tatütatattoo

In diesen schnelllebigen Zeiten möchten viele etwas Bleibendes – und dank Ötzi und zweier Mumien aus Oberägypten wissen wir: eine Tätowierung hält auch mal 5300 Jahre. Drum sollte man sich das Motiv gut überlegen. Denn irgendwann steht es für den, der man mal war. Ein bayerischer Polizist kam zum Schluss: auf seinen Unterarm möge für immer stehen und sehr groß: ALOHA – oha, sagt da sein Arbeitgeber … . Eine Glosse von Norbert Joa.

„Wer sein Ohr an einen Tätowierten hält, kann die Polizeisirenen hören“ – noch vor 40 Jahren sorgte dieser Satz für grimmige Heiterkeit, weil in ihm Wahrheit steckte. Raubeinige Matrosen, Haftentlassene und Fremdenlegionäre trugen gern Segelschiffe, Totenschädel oder nackte Frauen auf nackter Haut. Nicht zu vergessen die sogenannte „Knastträne“, unterm Auge – für immer eingebracht in die zweite Hautschicht, mittels Nadeln und Tinte – als Zeichen, dass man länger gesessen hatte als zehn Jahre.

Heute ist jeder fünfte volljährige Deutsche tätowiert und bei den unter 34jährigen Frauen gar die Hälfte. Doch bedenket - wenn dereinst die heute 50jährigen auf Pflegestation kommen, werden ihre „Tribals“ – damals „Arschgeweih“ genannt – wohl in ähnlichem Zustand sein wie ihre Trägerinnen.

Ja, mit diesen Tribals gings um 1990 hierzulande so richtig los, das große Nadeln und Stechen. Und dank Ötzi und zweiter Mumien aus Oberägypten wissen wir: so eine Tätowierung kann auch mal 5000 Jahre halten. Da sollte man sich das Motiv gut überleben – ob Sterne, Anker, Schwalben, Herzen, Rosen … oder Sprüche. Jüngst lief vor mir ein junger Mann, in dessen Nacken groß tätowiert stand: „NEVER GIVE UP“ – schmerzhaft eingenadelte und wegweisende Worte für alle anderen, da er es ja nicht mehr lesen kann.

Tiefgründiger scheint mir das Tattoo des Aktionskünstlers Timm Ulrichs, das er sich bereits 1971 stechen ließ: „Timm Ulrichs, 1940 bis . . . „ (punkt punkt punkt) Und aufs rechte Augenlied: „THE END“ – gut und dauerhaft zu lesen erst, wenn´s mal für immer geschlossen ist.

Ein bayerischer Polizist prozessiert seit neun Jahren für einen großen Schriftzug auf seinem Unterarm

Und ZACK zum Auslöser all dieser Überlegungen: ein bayerischer Polizist prozessiert seit neun Jahren für einen großen Schriftzug auf seinem Unterarm – da würde er sich gerne „ALOHA“ reinstechen lassen – 6 cm hoch, 15 lang - in Erinnerung an schöne Flitterwochen auf Hawaii.

Allein, sein Arbeitgeber verbietet es ihm: das passe nicht ins Bild eines Ordnungshüters, der den Staat repräsentieren und neutral auftreten solle. Wie es unter der kurzärmligen Uniform ausschaue, sei seine Sache – und da wimmelt´s von hawaiianischen Motiven - aber bei Gesicht, Hals und Unterarm hätte der Staat, wie auch bei Soldaten, was mitzureden. Ausgang ungewiss.

Unser Vorschlag zur Güte: vielleicht nur groß: „LAW“ – englisch für: Gesetz – dagegen ließe sich schwer was sagen und erinnert ihn doch an „Aloha“. Oder … ein kleiner hawaiianischer Streifenwagen – und wenn sein Vorgesetzter fragt, was das jetzt soll: