Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Tatsächlich von Pappe"

Papptafeln sind in, zumindest in England. Dort schreibt nämlich Boris Johnson seine Botschaften an das Wahlvolk drauf. Hoffentlich hat Großbritannien seine eigene „Papptafelfabrik“, sonst könnte es nach dem Brexit ein Konservationsproblem geben. Eine Glosse von Susanne Rohrer.

Ich sitze im Tal der Ahnungslosen, das ist mir heute Morgen bewusst geworden – ja, bereits 2 Wochen vor Weihnachten. Ich sitze im Tal der Ahnungslosen was den Weihnachtsfilm anbelangt. Ich kenne nämlich keinen, keinen einzigen. Ich weiß nicht, wer dieser kleine Lord ist, geschweige denn wo er wohnt. Ich weiß auch nicht, was es mit den drei Nüssen von Aschenbrödel auf sich hat, geschweige denn, was drin ist. Und ich habe auch „Tatsächlich Liebe“ tatsächlich nie gesehen. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich an Weihnachten keine Zeit zum Filme gucken habe – da stehe ich in der Küche.

Gut, bei den Engländern erschließt sich, warum sie Weihnachtsfilme sehen – da ist es besser, wenn die Küche kalt bleibt. Deswegen kennt offensichtlich auch jeder Engländer „Tatsächlich Liebe“ – anders ist nicht zu erklären, warum sich der britische Premier Boris Johnson ausgerechnet eine DER Liebesszenen aus dem Film pickt und für seinen Wahlkampf zu eigen macht.

Wie im Original läutet er an der Tür, die Dame des Hauses öffnet, er stellt einen Ghettoblaster mit Weihnachtsmusik an und beginnt, ihr Botschaften auf Papptafeln zu zeigen. Da steht natürlich nicht drauf „Du bist perfekt“, nein, da steht zum Beispiel „Wählen Sie tatsächlich konservativ“ oder „Ihre Stimme war noch nie so wichtig. Der andere könnte gewinnen“. O.K. – die Papptafel „Fröhliche Weihnachten“ kriegt man bei beiden. Und offensichtlich kommt der Spot in England extrem gut an - auch wenn er ein Plappiat ist, also ein Pappenplagiat.

Ich sorge mich jetzt, dass das Schule macht: Weihnachtsfilme adaptieren. Ich sehe schon Donald Trump barfuß und mit muscle-shirt wie Bruce Willis in „Die hard“, Wladimir Putin kommt dann als Väterchen Frost, Annegret Kramp-Karrenbauer ist der Grinch oder vielleicht auch Aschenbrödel, wegen der Nüsse, die es zu knacken gilt, und Erdogan…ach nee, der ist ja zumindest bei Weihnachten raus.

Wobei das mit den Botschaften auf Papptafeln durchaus seinen Reiz hat. Staade Zeit und so. Wenn also die Sternsinger nicht mehr selbst singen, sondern verschwiegen per Tafel fröhliche Weihnachten wünschen. Wenn der Messerschleifer sein Angebot vielleicht mit einem hübschen Rebus auf Pappe unterbreitet, Motto: ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Fröhliche Weihnachten. Wegen mir könnts jetzt läuten. Meine Pappe liegt schon bereit.