Ende der Welt - Die tägliche Glosse Talibans Traumwagen

Während frühere Autopropagandisten wie die „ADAC-Motorwelt“ oder „Auto, Motor und Sport“ längst auf allmähliches Abrüsten runtergeschaltet haben, und sich nur mehr tottesten bei Verbrauch, Selbstfahrfähigkeiten und Internetverbindung der jeweiligen Modelle, herrscht in der Auto- und Verkehrsredaktion der BILD-Zeitung anscheinend noch ein Ton von echtem Schrot und Korn. Hier wird die abenteuerlustige Seele des schaltknüppelsüchtigen Mannes noch gestreichelt. Hier heißt es „10 Test-Versager, 5 kommen aus Deutschland!“ „Playmate Jndia ist die schnellste Frau Europas“. „Österreich wird teurer – Vorsicht vor Abzocke bei Mautaufklebern 2023.“

Natürlich bereitet BILD Autofahrer auf die Verkehrswende vor, man ist doch nicht doof, aber man spürt immer noch ein Herz für den Mann am Steuer, der am liebsten ordentlich was unter der Haube hat. „Vom 450-Euro-Jobber zum Lambo-Fahrer – mit gerade mal 29 Jahren.“ Wird man ja wohl noch sagen dürfen.

In diesem Lichte steht der Bericht der BILD über das – Anführungszeichen – „Superauto“ „Mada9“ der Taliban. Nun ist es natürlich kaum möglich, und schon gar nicht ist es vorgeschrieben, an den Taliban in Afghanistan auch nur das Geringste gut zu heißen. Und dass der „Mada9“ ein Produkt wenig ausgeklügelter Verschleierungsideologie darstellt, wird schnell klar. Unter Berufung auf eine Twitter-Quelle enthüllt BILD unter einer Karosserie, die an einen Bugatti erinnere, den Motor eines schlichten Toyota Corolla. Dieser sei auch das Lieblingsauto der Taliban. Der Lead-Satz des BILD-Textes lautet denn auch allen Ernstes „Viel Schein – wenig Sein.“

Honecker schrottete in seinem Waldgebiet übrigens einst einen „Toyota Silberpfeil“

Ausländische Autoerzeugnisse mies zu machen, war hierzulande schon immer ein gern gepflegtes Hobby. Im Zusammenhang mit den Taliban wirkt es allerdings besonders fehl am Platz. Auch wenn wir im sicheren Westen uns immerhin noch aussuchen dürfen, welche Vorwürfe wir gegenüber welchen Gewaltherrschern erheben. Natürlich, der langjährige DDR-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker musste sich auch in erster Linie dafür rechtfertigen, dass er mehrere VHS-Kassetten erotischen Inhalts zuhause in Wandlitz liegen hatte, Feinkost nach West-Standard bevorzugte und in der Schorfheide auf Keiler anlegte.