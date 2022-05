Ende der Welt - Die tägliche Glosse Tag der Handhygiene

Heute ist der Tag der Handhygiene, aber deshalb müssen Sie jetzt nicht gleich überprüfen, wo Sie überall Ihre Finger drin haben, denn auch morgen noch wäscht eine Hand die andere, sogar mit Wagniskapital und Streife statt Wasser und Seife, und sollten Sie sich kürzlich auch was unter den Nagel gerissen haben, können Sie ihn auch getrost lackieren statt desinfizieren, denn außer vielleicht Eisenmangel kann Ihnen der Untersuchungsausschuss an den Krallen garantiert nichts nachweisen. Eine Glosse von Peter Jungblut.

Schauen Sie mal Ihre Hände an. Na, was sehen Sie? Nein, nicht die Druckerschwärze, die Zukunft natürlich, werden die Esoteriker sagen, und alle anderen haben immerhin die Gegenwart vor Augen, genauer gesagt das heutige Datum, den 5. Mai. Fünf Mal fünf Finger weisen den Weg. Und deshalb ist heute der Tag der Handhygiene, aber deshalb müssen Sie jetzt nicht gleich überprüfen, wo Sie überall Ihre Finger drin haben, denn auch morgen noch wäscht eine Hand die andere, sogar mit Wagniskapital und Streife statt Wasser und Seife, und sollten Sie sich kürzlich auch was unter den Nagel gerissen haben, können Sie ihn auch getrost lackieren statt desinfizieren, denn außer vielleicht Eisenmangel kann Ihnen der Untersuchungsausschuss an den Krallen garantiert nichts nachweisen. In den Altersrillen bleibt zwar Erfahrung hängen, aber niemals Bargeld und ganz selten Schmuck.

Gut, Hygiene ist nie verkehrt, weshalb ja nicht wenige regelmäßig ihre Hände in Unschuld baden und dabei zwei Mal „Club der Millionäre“ singen. Aber dann sollten Sie sich nur mit frisch ausgedruckten Kontoauszügen oder heißer Luft abtrocknen. Sollte die zufällig mit Saharastaub aus dem Gebläse kommen, haben Sie gleich noch ein Peeling. Das verjüngt nicht nur die Haut, sondern macht auch Bilanzen diesig und lässt Depots verschwimmen, was beides zwar der Transparenz schadet, nicht aber der Transpiration.

Eigentlich waschen wir uns ja sowieso viel zu viel und schaden damit unserem natürlichen Säureschutzmantel, sagen die Hautärzte. Das betrifft in erster Linie alle, die ständig schärfere Reinigungsmittel verwenden, etwa um Rotweinflecken aus dem Terminkalender zu bürsten, braune Vergangenheit aus der Familiengeschichte zu bekommen oder Schwarzgeld wieder lesbar zu machen.

Die Queen zum Beispiel geht ja nur mit Handschuhen raus

In all diesen Fällen sollten Betroffene nicht davor zurückschrecken, alle erreichbaren Hände ausgiebig zu schmieren und dabei mindestens zwei Mal in der Anklageschrift zu blättern. Vergessen Sie dabei nicht die Ermessensspielräume zwischen den Abhebungen und rubbeln Sie auch unter den Manschetten, da bleiben manchmal unversteuerte Knöpfe hängen. Ersatzweise können sie rückfettende Anwälte begrüßen, aber mit beiden Händen und ausreichend Beweismitteln dazwischen. Fachleute raten zu mindestens zwei Milligramm Gewissen pro Fehlbuchung, um den von den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angegebenen Lichtschutzfaktor zu erreichen.