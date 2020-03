Ende der Welt - Die tägliche Glosse Super-Tuesday

Nein, Sie verwechseln da etwas: Der heutige „Super Tuesday“ ist nicht der Tag, an dem es im Internet diese tollen Schnäppchen gibt. Das ist der „Black Friday“. Erst kam ja Halloween aus den USA zu uns herübergeschwappt. Verkleidungshersteller und Süßigkeiten-Industrie haben damals den Bonus-Tag für fette Umsätze dankend angenommen. Und da das Verspeisen von Truthähnen in Deutschland allein wegen der Größe der zur Verfügung stehenden Backöfen nicht vermarktungsfähig war, hat man halt nicht „Thanksgiving“, sondern zur Ankurbelung des Vorvorweihnachts-Geschäftes den „Black Friday“ auch hier bei uns eingeführt. Der eigentlich dazugehörige arbeitsfreie Brückentag fiel dabei allerdings dezent unter den Tisch.

Aber kommen wir aus aktuellem Anlass zurück zum „Super Tuesday“. So wie die Wirtschaft amerikanische Konsumgewohnheiten gnadenlos aufgreift, könnte auch die Politik mal bewährte Events aus den USA hierzulande übernehmen. Der Politische Aschermittwoch ist ja auch nicht mehr das, was er mal war. Da kann ein „Super Tuesday“ doch für ein bisschen frischen Wind sorgen.

Die Union zum Beispiel könnte sich mit einem „Super Tuesday“ lange Debatten über Parteivorsitz und Kanzlerkandidaten sparen. Friedrich Merz würde einen „Super Tuesday“ sofort begeistert aufgreifen. Wahrscheinlich würde er ihn in Apolda stattfinden lassen. Vor allem würde er natürlich das Prinzip der „Wahlmänner“ im ganz konservativen Sinne übernehmen, damit ihm die Frauenunion nicht wieder dazwischenfunkt.

Die SPD würde sich den „Super Tuesday“ der US-Demokraten ganz genau anschauen. Soll sie Kevin Kühnert als deutschen Sanders aufstellen oder wartet man besser noch damit, bis der auch über 70 Jahre alt ist?

Dann fällt der SPD allerdings auf, dass sie ja gar nicht in der Opposition ist, sondern in der Regierung. Als die Genossen das erkennen, sind sie so perplex, dass sie geschlossen für Armin Laschet stimmen, weil er der einzige ist, der Friedrich Merz noch aufhalten kann.

Die Grünen würden mit einem „Super Tuesday“ ganz innovativ umgehen. Statt gegeneinander anzutreten würden Habeck und Baerbock einfach ankündigen, sich den Job der Bundeskanzlerin paritätisch zu teilen, 3 Tage Annalena, 3 Tage Robert und bei längeren Auslandsreisen wird gelost.

Die Linkspartei verzichtet auf einen „Super Tuesday“ und stellt einfach aus Gewohnheit Bodo Ramelow auf.

Bis es soweit ist mit dem „Super Tuesday“ in Deutschland, genießen Sie einfach einen ganz normalen Dienstag

Für die AFD kommt ein „Super Tuesday“ natürlich gar nicht in Frage. Um Anglizismen zu vermeiden, heißt er da „Deutscher Dienstag“ oder bei Alice Weidel einfach „Unglaublich“. Vielleicht gelingt es der AfD sogar, gemeinsam mit der FDP einen Kanzlerkandidaten zu küren, jedenfalls für ein paar Stunden, bis Christian Lindner zurückrudert und auf einen FDP-Kandidaten ganz verzichtet, da „nicht zu regieren“ bekanntlich besser ist als „schlecht zu regieren“.

Bis es soweit ist mit dem „Super Tuesday“ in Deutschland, genießen Sie einfach einen ganz normalen Dienstag. Wenn Sie nicht mit einem Kratzen im Hals aufgewacht sind, kann es für sie persönlich sogar ein Super-Dienstag werden …