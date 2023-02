Ende der Welt - Die tägliche Glosse Süßigkeiten auf dem Schreibtisch

Ich glaube ja an keine Verschwörungstheorien, einerseits, weil ich an die Dienstleistung der Recherche durch Journalisten glaube, andererseits, weil der menschliche Geist aus meiner Sicht nicht für so viele Geheimnisse gemacht ist. Zum Beispiel behaupten ja manche, die Mondlandung hätte es nicht gegeben, sondern wäre in einem Studio aufgezeichnet worden. Ich bin mir sicher: Irgendjemand aus der Putzkolonne die tonnenweise den Pseudo-Mondstaub aus dem Studio saugen musste, hätte doch in der Zwischenzeit bestimmt „gesungen“. Und so wäre es auch bei „Chemtrails“ und anderen obskuren Theorien.

Aber: An eine Verschwörungstheorie glaube ich doch: dass nämlich Kollegin C. von so etwas wie dem „Verband der Profiteure von Karies“ bezahlt wird, einem Verband, dem gemeine Zahnärzte und perfide Zahnreiniger angehören. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum C. auf ihrem Schreibtisch immer eine große Schale mit Süßigkeiten hat. Denn angesichts einer Kantine gibt es zum einen keine Gefahr, dass ein Kollege verhungern könnte, zum anderen ist C. beliebt und braucht keine Süßigkeiten verschenken, um Freundschaft zu schließen. Heute ist der Tag, an dem alles noch viel schlimmer wird: Denn C. bringt traditionell am Montag nach den Ferien ihre Süßigkeiten-Fänge von Faschingszügen mit in die Arbeit: Aus dem Teller mit kleinen Schokotäfelchen wird heute ein Berg mit allem, was Zucker hat. Und das in der Fastenzeit!