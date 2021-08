Ende der Welt - Die tägliche Glosse Suchen und finden

Sind wir nicht ständig auf der Suche, wir Menschen? Wir alle? Es geht jetzt gar nicht um die großen philosophischen Fragen der Weltgeschichte, also Glück, oder Frieden oder Gesundheit. Eher um Fragen wie: Wo ist eigentlich der Autoschlüssel? Das Portemonnaie? Das Smartphone? Oder die Brille? Letztere ist besonders wichtig, weil ohne die brauchen viele Menschen mit der Suche nach den anderen Dingen gar nicht erst anzufangen. Kleinigkeiten halt, aber: wir suchen doch ständig.

Besonders schusselig war jüngst übrigens ein LKW-Fahrer in Windischeschenbach. Das ist ein, eigentlich eher übersichtlicher Ort in der Oberpfalz, da gibt’s die Waldnaab, eine Burg und den Campingplatz Schweinmühle sowie die Autobahn A 93. Besagter Fahrer musste nun ein dringendes Bedürfnis erfüllen, stellte sein Fahrzeug ab, eilte in die Raststätte der A 93, kam wieder heraus – und fand sein Auto nicht wieder.

Misslich, denn der 30 Tonner hatte 30 000 Liter Öl geladen, der Fahrer war gar nicht lange weg, und so einfach verliert man einen Lastwagen ja nicht. Und ein 30 Tonner ist auch kein Schlüssel und keine Brille und passt, aller Erfahrung nach, auch nicht in irgendeine Schublade, wo man ihn dann vergessen könnte.

Eine nächtliche Großfahndung in der Operfalz lief an

Naheliegender Gedanke, schließlich war es Nacht und demzufolge dunkel: geklaut, weg, während der Pinkelpause, in Windischeschenbach. Der Ort ist übrigens früher mal bekanntgeworden durch das tiefste Loch der Welt, eine Tiefbohrung, immerhin 9 Kilometer hinab in die Erdkruste. Sollte der abhandengekommene LKW womöglich dort hinein…

Dieser Gedanke konnte schnell wieder verworfen werden, besagtes Bohrloch ist genau 22 Zentimeter breit, da passt ein 30-Tonner nicht rein, nicht mal längs. Höchstens das Portmonnaie oder die Brille, die könnten dort verschwinden. Diese beiden Gerätschaften waren allerdings vorhanden, mussten also nicht gesucht werden.

Der trotzdem suchende, aber ratlose LKW-Fahrer alarmierte die Polizei, eine nächtliche Großfahndung in der Oberpfalz lief an, und siehe: ganz schnell war der LKW wieder da. Am anderen Ende des Parkplatzes der A 93, da, wo er seit der Pinkelpause stand. Der gute Mann hatte sein Fahrzeug schlicht vergessen. Kann passieren, und so geht es doch uns allen: Ständig ist was weg und wir suchen. Dabei ist es gar nicht weg, sondern nur woanders.