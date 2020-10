Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stummschalten

Man trinkt Tee, um den Lärm der Welt zu vergessen. Schön wärs, würde Teetrinken helfen, hätten wir weniger Herzinfarkte und Magenbeschwerden, allerdings vermutlich auch mehr arbeitslose Kaffeebauern, von Dallmayr oder Jacobs ganz zu schweigen.

Ja. Schweigen würde natürlich grundsätzlich dazu beitragen, den Lärm der Welt zu reduzieren, kann man aber völlig vergessen.

Noise cancelling Kopfhörer helfen aus eigener Erfahrung nur bedingt, gegen dummes Geschwätz sogar leider überhaupt nicht.

Besonders dramatisch in geschlossenen Räumen ohne Aussicht auf Entkommen: Bahnreisende singen ganze Arien darüber, dass trotz Finger-an-den-Lippen-Schild einige Zeitgenossen mit einem lautstarken Mitteilungsbedürfnis ihrer eigenen Glorie ungeniert drauf los schwafeln.

Bei den Lautsprechern dieser Welt wünscht man sich allzu oft eine schalldichte Maske, ein Goldfischglas über dem Kopf oder am besten einen Maulkorb. Man wird doch noch mal reden dürfen? Nein. Cancel Culture muss nicht immer die Falschen treffen.

Aber Bahnreisen und Ruheabteile sind ein anderes Kapitel. Es soll hier auch nicht über Trittschall-Isolierungen und ähnlichen Krimskrams schwadroniert werden, bringt eh nichts, wenn Kindergeburtstag und die Rasselbande oben drüber per Sackhüpfen die Decken zum Schwingen bringen. Das alles geht irgendwann einmal vorbei.

Möchte man auch vom US-amerikanischen Präsidenten glauben, der in den letzten vier Jahren so viel zum unerträglichen Lärm der Welt beigetragen hat wie kein Zweiter. Trump ist der Trompeter, der nie den richtigen Ton trifft und trotzdem einfach nicht aufhören will zu blasen.

In den USA haben sie jetzt in höchster Not die Stummtaste hervorgekramt. Nach dem Motto: „Muten“. Wir haben ein Problem. Soll beim zweiten Fernsehduell Biden gegen Trump verhindern, dass sich das kakophone Chaos des ersten Duells wiederholt. Das Vertrauen in die Moderation ist offenbar genauso groß wie das in Trumps Fähigkeit, Fake News für sich zu behalten.

Stummschalten klingt super, hilft im Falle des irrlichternden Präsidenten natürlich nicht viel. Der Mann tobt sich bekanntlich, wenn er nicht vor lauter MakeAmericaGreatAgain-Rotkäppchen tanzt, vor allem im Internet, auf Twitter aus. Aber Achtung Welt, es gibt Hoffnung: Die Amerikaner können doch tatsächlich den Lärm der Welt ein bisschen erträglicher gestalten. Indem sie am 3. November den Not-Aus-Knopf drücken. Darauf einen Tee.