Ende der Welt - Die tägliche Glosse Streit um Thatcher-Denkmal

Der Sockel steht, aber das Standbild lässt auf sich warten. Der Heimatort von Margaret Thatcher hat Angst vor Vandalismus und hält deshalb ihre Statue unter Verschluss. Sie war halt unglaublich populär, aber leider als Feindbild. Gut, das gilt auch für den Feldherrn Tilly, der in Altötting auf dem Kapellplatz steht, aber der ist auch bewaffnet. Da hätte Grantham halt erst den Flugzeugträger und dann das Standbild bestellen sollen, statt umgekehrt! Eine Glosse von Peter Jungblut.

Immerhin, der Sockel steht seit Februar, aber auch wirklich nur der Sockel, drei Meter hoch, so wie es die örtliche Polizei wollte. Aber was fehlt, das ist die Statue der britischen Premierministerin Margaret Thatcher obendrauf, noch mal drei Meter hoch. Zwar ist das Standbild eigentlich längst fertig, aber die Heimatstadt der Politikerin traut sich seit zwei Jahren nicht, es aus dem geheimen Depot zu holen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Eiserne Lady ist bis heute unglaublich populär – aber leider hauptsächlich als Feindbild.

Da geht´s ihr nicht anders als dem Feldherrn Tilly, dessen Denkmal in Altötting auf dem Kapellplatz steht, allerdings bewaffnet. Vielleicht sollten sich die Stadtväter von Grantham daran ein Beispiel nehmen und Thatcher nicht ohne Flugzeugträger in die Ortsmitte stellen.

Sie selbst hätte auch sicher nichts dagegen gehabt, als Handtasche in Erinnerung zu bleiben. Vor der fürchteten sich ja sogar ihre Minister, und alle anderen gingen in Deckung. Doch mit Kriegsspielzeug wollen sie in ihrer Heimatstadt natürlich nichts zu tun haben.

Jetzt ist guter Rat teuer. Die einen empfehlen, einfach solange zu warten, bis keiner mehr weiß, wer Margaret Thatcher war, andere wollen ihre Statue als Funkfeuer auf den Falklandinseln verwenden, um damit den Argentiniern ordentlich heimzuleuchten. Doch das könnte die Schafe vom Fressen abhalten.

Möglich wäre natürlich, Thatcher mit Efeu zu verhängen oder solange zu beregnen, bis sie als Meerjungfrau durchgeht, aber das würde die Marine wahrscheinlich als Beleidigung auffassen. Bliebe noch die Alternative, die Premierministerin hochleben zu lassen, von mir aus auch sehr hoch, das hat beim Admiral Nelson ja einigermaßen funktioniert. Jedenfalls wird behauptet, dass er es ist, der auf der 46 Meter hohen Säule auf dem Londoner Trafalgar Square steht, aber es war schon lange keiner mehr oben.

Aber dafür will kaum noch jemand früh aufstehen

Immerhin, am Londoner Abendhimmel soll er manchmal zwischen Mars und Venus aufgehen, aber dafür will kaum noch jemand früh aufstehen. Gut, dann hätten sie gleich ein Sternbild nach ihm benennen können, aber so erforscht, wie das Firmament nun mal ist, sind ja nur noch Kleinplaneten übrig, und das ist weder für Nelson, noch für Thatcher denkbar.

Die Frage ist, warum sich die Briten mit ihren Waffenhelden inzwischen schwerer tun als die Altöttinger. Der Tilly hat im Dreißigjährigen Krieg Magdeburg den Erdboden gleichgemacht und auch sonst eigentlich nur Verwüstungen angerichtet, und trotzdem wurde ihm nicht nur ein Denkmal errichtet, sondern bis Januar 2009 auch noch die ewige Messe gelesen.

Wer will, kann ihn sogar in seinem Sarg anschauen. Alles wegen seiner herausragenden Verdienste im Glaubenskrieg, und von dem verstand Margaret Thatcher doch mindestens genauso viel. Sie befreite die Märkte, sie bekehrte die Bergarbeiter und sie nahm der EU die Beichte ab, neben dem Geld.

Allerdings liegen all diese Triumphe noch nicht 400 Jahre zurück, und daran wird es wohl liegen, dass ihr Denkmal noch etwas wackelt. Sollen sie doch solange die Handtasche drunter legen.