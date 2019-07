Ende der Welt - Die tägliche Glosse Strampeln ist Geschichte

Jaja, kaum auf der Straße, schon in den Schlagzeilen. Erste Verkehrsunfälle mit E-Scootern. Ein Aufschrei! Gleich wieder verbieten, die Dinger! Man kann ja nirgendwo mehr langlaufen! War ja klar ...

Dabei sind die neuen elektrischen Roller doch wohl das an Ästhetik kaum zu überbieten: Gerade, majestätisch aufrecht steht er da, der Rollerfahrer. Den Fahrtwind im Gesicht. Eine Statue seiner selbst, umweht von der Brise der eigenen Geschwindigkeit. Lautlos gleitet er durch die urbane Welt, angetrieben von veganem Ökostrom.

Kein Vergleich zu einem klassischen Tretroller. Dieses hektische Herum-Gestampfe auf dem Boden, diese krampfhaft-zappeligen Bewegungen, um gescheit vorwärtszukommen. Kein Wunder, dass sich der Tretroller bei Menschen jenseits der Altersgrenze zehn nie durchgesetzt hat … Sobald man sieht, wie blöde man beim Tretrollerfahren aussieht, lässt man es lieber bleiben. Orthopädisch ist das sicher auch besser so – sonst würden jährlich Tausende mit der Diagnose „Rollerbein“ zwischenzeitlich aus dem Verkehr gezogen.

Oder Fahrradfahren. Haben sie schon mal drauf geachtet, wie altmodisch das ist? Dauernd strampelt man wie blöde, kommt bei sommerlichem Wetter sofort ins Schwitzen und wenn man mal ein bisschen Tempo machen will, bekommt man einen roten Kopf. Und bergauf ist es dann völlig vorbei mit der Gelassenheit. Absteigen und Schieben - wie lächerlich ist das denn?

Dagegen das E-Bike! Locker tritt man beim Elektromotor ein bisschen mit, schaut sich entspannt in der Gegend um und um ein ordentliches Tempo zu erreichen, muss man nicht wie ein Berserker in die Pedale treten. Cool gleitet man durch den Verkehr und sieht auch immer gut aus dabei.

Vom Hoppeln und Strampeln zum Gleiten, so sieht die neue E-Mobilität aus! Statt reflexhaft über die neuen Gleitfahrzeuge zu meckern, sollten wir lieber die neuen Möglichkeiten erkennen. Für die Stadtplanung der Zukunft. Fußgängerzone, das ist doch letztes Jahrtausend. Hunderte Menschen starksen, torkeln und schlurfen umeinander, latschen sich gegenseitig auf die Füße, nichts geht voran. Warum haben wir den feste glatte Straßenbelage erfunden? Damit Räder darauf rollen.

Also liebe Stadtplaner: nutzt die Gunst der Stunde und schafft großräumig Gleitverkehrszonen, nur für E-Roller und E-Bikes. In sanftem Schwung sausen wir durch die Stadt. Smart, schnell und schön.

Der nächste Schritt ist dann auch nicht mehr weit: Die Ein-Personen-Drohne

Der nächste Schritt ist dann auch nicht mehr weit: Die Ein-Personen-Drohne, in denen wir uns in die Luft erheben und direkt von unserem Schlafzimmer ins Büro im 8. Stock fliegen. Freier Flug für freie Bürger. Überall ein gemütliches Surren in der Luft. Und jedes Ziel direkt und mühelos - ja: bewegungslos! – ach, was sage ich: bewusstlos!!! - erreichbar.

Aber die Skeptiker, die Nörgler, die Alles-Schlecht-Macher werden diese Vision einer ästhetischen Nahverkehrszukunft wohl schnell verhackstücken. Verbote, Restriktionen, Regulierungen werden die elektrischen Roller und Fahrräder schon bald wieder ausbremsen. Und erst wenn der letzte E-Scooter verboten und das letzte E-Bike an die Kette gelegt wurde, werdet ihr merken, dass das Leben zu Fuß unendlich viel langsamer und mühsamer ist.