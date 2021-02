Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stonehenge in Wunsiedel

Das Prinzip „Copy-and-Paste“ ist bekanntlich nicht nur bei der Anfertigung von Doktorarbeiten sehr beliebt, sondern schon lange auch im Tourismus. In Freizeitparks locken Miniatur-Kopien berühmter Bauwerke die Menschen an und in China steht sogar ein Nachbau der pittoresken österreichischen Gemeinde Hallstatt, wenn gleich ohne das dazugehörige Dachstein-Massiv. Trotz dieses Defizits darf man vermuten, dass in Corona-Zeiten mehr Asiaten die Kopie besucht haben als das Original. Und daher muss sich auch der hiesige Tourismus Gedanken machen, wie man in Zeiten geschlossener Grenzen und verhinderter Fernreisen sein Heimatportfolio um exotische touristische Attraktionen ergänzt. Und da bietet sich Copy-and-Paste geradezu an.