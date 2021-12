Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stille Nacht? Ja bitte!

Ganz Aktuell: Was uns die Ampel in Berlin da schenkt, zum Fest, mutet ja erst einmal lieb gemeint an: Kein harter Lockdown über die Feiertage. Noch nicht mal Kontaktbeschränkungen. Erster Gedanke: Potz Blitz! Nun haben die Virusforschenden des Landes wohl entdeckt, dass Omikron zuverlässig eine Ansteckungspause einlegen wird: und zwar genau vom 24. Dezember Ladenschluss bis zum 28. Dezember Null Uhr.

Zweiter Gedanke: Moment. Wie kann der Mensch so schnell vergessen: All die Jahre, Jahrzehnte vor dem Weihnachtslockdown 2020? Was wurde da geklagt, gezetert, gezittert – über die bucklige Verwandtschaft, die zum Fest vor der Tür steht wie weiland Alarichs westgotische Horden vor den Toren Roms! Keine Ausrede, keine Absage, keine Notlüge konnte die drohende Invasion stoppen. Meist kam, was der Stammbaum so alles hergab: „Was, der Onkel Heinz hat jetzt doch Weihnachtsfreigang? Ach, die Susi bringt ihre vier deutschen Doggen mit? Da wird sich die Katze freuen! Ja, Mutter, ich habe etwas zugelegt, ich brauch jetzt langsam XXL“.