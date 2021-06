Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stiften gehen

Das Geldvermögen der Deutschen ist während der Pandemie auf ca. 7 Billionen Euro angestiegen. Experten gehen davon aus, dass das meiste davon, wie heißt es so schön in der Finanzsprache, wahrscheinlich immer noch fest gebunden ist und zwar in Klopapier, Nudeln und Hefe. Eine Glosse von Barbara Kostolnik.

Die Deutschen, ein Volk der Dichter und Denker. Das war gestern. Heute ist Deutschland ein Land der Sparer und Stifter. Zur besseren Verständlichkeit wird in diesem Ende der Welt übrigens ausschliesslich das generische Maskulinum verwendet. Früher, in der Welt der Dichter und Denker, war das schließlich auch schon so. Und was früher gut war, kann doch heute nicht schlecht sein, nicht wahr?!

Man mag nun bedauern, dass das Materielle das Geistige einfach überrollt und verdrängt hat, in unserem schönen Land. Dass die Pfeffersäcke und Sparfüchse mit ihrer Horte-Mentalität die Oberhand gewonnen haben: Über sieben Billionen Euro haben die Deutschen auf der hohen Kante, historisch ein Höchststand. Aber wenn man dann wiederum daran denkt, worüber in Deutschland derzeit diskutiert wird, Stichwort Sparerinnen und Sparer oder Sparende oder Sparer:innen, dann ist es vielleicht ganz gut so, dass wir uns eher mit schnödem Mammon als mit Gedanken, Worten und Werken befassen.

Sparer und Stifter – das ist das neue Deutschland. Wobei es im Fall der Stifter ja ganz oft eine Verbindung zwischen Ideal und Kapital gibt. Wer so viel Geld angehäuft hat, dass er einfach wirklich nicht mehr weiß, was er damit tun soll, weil er es schon im Kamin angezündet hat oder es vor lauter Muskelkater einfach nicht mehr aus dem Fenster werfen kann, der gründet dann halt eine Stiftung.

Im besten Fall eine mit philanthropischem Ansatz, wobei, haben nicht alle Stiftungen diesen Ansatz? Auch wer nur kleingeistigerweise sein Vermögen vor dem gierigen Staat oder der grässlichen Steuerbehörde in Sicherheit bringen will, ist doch im weitesten Sinne Philanthrop. Ego-Philanthrop. Das gilt für die Mega-Philanthropen wie Bill und Melinda Gates selbstverständlich genauso. Sie sind in ihrer Menschenfreundlichkeit unübertroffen, auch wenn sie sich gerade einen etwas weniger menschenfreundlichen, beinahe misanthropischen Scheidungskrieg liefern, weil einer halt im Laufe der Jahre stiften gegangen war.

Ganz kleine Stifte im Stiftungs-Universum

Auf der Liste der weltweit führenden Stifter stehen des weiteren Menschenfreunde wie Mohammed bin Rashid al Maktoum aus Dubai, berühmt für seine an die ägyptischen Pharaonen angelehnten Bauvorhaben und Baubedingungen, der gerne mal seine eigene Tochter als Geisel hält, oder der britische Wellcome Trust, der als zweitgrößter privater Finanzier der Medizinforschung praktischerweise zum Pharma-Konzern GlaxoSmithKline gehört.