Ende der Welt - Die tägliche Glosse Stier und Hornkuh - Gendergerechtigkeit beim Schimpfen bitte!

Der ganze Eiertanz um Gendersternchen, Binnen-I, Unter- oder Oberstriche geht ja längst auf keine Kuhhaut mehr, aber er bewegt sich vor allem nur auf der Oberfläche der dunklen Tiefenschichten unserer Kultur – a propos Kuh: die ist dumm oder blöd, genauso wie Huhn, Schaf, Ziege – oder am besten gleich: Zicke! Dieses ganze Sammelsurium tierischer Schimpfwörter ist ja bei weitem nicht nur animal facing! Diese nach den Urlauten zweite Grundstufe der humanen Kommunikation ist extrem frauenfeindlich: vom blinden Huhn über die lahme Ente bis zur dummen Gans. Ja, es gibt auch männliche Verdikte, aber Hornochse oder Lustmolch haftet immer noch etwas an so à la ‚a Hund is er scho‘; selbst der Hornochse ist zwar kastriert, hat aber trotz aller Dummheit immer noch Hörner, die Assoziationen von Männlichkeit wecken.