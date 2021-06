Ende der Welt - Die tägliche Glosse Steueroasen für Normalbürger!

Haben Sie auch das Gefühl, dass Sie nicht richtig vorankommen, dass so rein gar nichts vorwärts geht? Dass bereits auf dem Gehaltszettel nichts übrig bleibt nach Abzug der Steuern und Abgaben? Jeff Bezos müsste man sein: so wie andere Superreiche in den USA hat er jahrelang keinen Cent Steuern bezahlt – irgendsowas hatten wir uns ja immer schon gedacht bei Superreichen wie dem Amazon-Chef. Er plant jetzt für 20. Juli seinen Urlaub und natürlich nicht irgendeinen Urlaub, sondern den, von dem er schon als 5-jähriger geträumt hat. Wohin: ins All. Während unsereins froh ist, wenn’s Ersparte übern Brenner reicht.