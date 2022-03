Ende der Welt - Die tägliche Glosse Sterne aus Schaum

Was ist klein, übersichtlich und teuer? Schaumküche beispielsweise - ein Tupfer gesprühte Mortadella, eine Mousse aus Parmesan oder Blumenkohl-Eis auf Ihrem Teller im Sterne-Restaurant. Schaumküche ist in und wird heute vielleicht wieder mit begehrten Sternen im Guide Michelin bedacht.

Doch wenn sich der Koch nicht als Koch, sondern als Künstler versteht, und wenn Sterne an Schaumschläger vergeben werden, dann sollten Sie hellhörig werden. Oder zumindest rechtzeitig entscheiden, ob Sie lieber vor dem Besuch des Sterne-Restaurants daheim schon reinspachteln oder nach dem fünf-Häppchen-Menü zuhause über den Kühlschrank herfallen.

Mit Auszeichnungen und Sternen ist das so eine Sache. Sterne sind ja im Grunde genommen Kugeln aus Gas – das ist so ähnlich wie Essen aus Schaum – beides besteht aus einer flüchtigen Materie. Das sollten Sie auf jeden Fall bedenken, wenn Sie selber mit oder ohne Schaumkelle versuchen nach den Sternen zu greifen. Denn Himmelskörper können ebenso vergänglich sein wie Auszeichnungen. Wenn ein Stern am Himmel als Supernova verglüht, sehen wir es allerdings erst Lichtjahre später. Wenn dagegen das Licht eines Sternekochs verglüht, spüren wir es beim ersten Bissen.

Nicht leicht haben es übrigens die Stars in Hollywood

Nicht leicht haben es übrigens die Stars in Hollywood: Sie bekommen einen eigenen Stern auf dem Gehsteig, so dass jeder auf ihnen herumtrampeln kann. Doch Promis im Allgemeinen und Promis in speziellen Dschungel-Camps sind es gewohnt, auch mal mit Füßen getreten zu werden – vor allem wenn sie nicht die hellsten Sterne am Firmament sind.